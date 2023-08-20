ŞOK'ta mobilya indirimi baş gösterdi! 250 TL'ye bile neler neler var!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu hafta sonu, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceği indirimlerle mobilya ve bilgisayar alışverişini cazip hale getiriyor. ŞOK'un yayınladığı 19 Ağustos 2023 Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğuna göre, birbirinden avantajlı indirimler sunulacak.

Mobilya alışverişi yapmayı düşünenler için müjdeli haber: ŞOK, mobilya ürünlerinde büyük indirimler sunacak. Televizyon ünitelerinden yan sehpalarına, geniş kitaplıklardan dolaplara kadar birçok mobilya ürününde fiyatlar oldukça düşecek. Özellikle Victoria Ceviz serisi, uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak. Adel 3 Raflı Ayakkabılık, Bros TV Ünitesi, Dia TV Üst Raf gibi ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, Milas Yan Sehpa, Norm Geniş Kitaplık ve Vega Tek Kapaklı Dolap gibi ürünler de cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.





Bilgisayar ve oyun severler de unutulmadı. ŞOK, oyuncu bilgisayarları ve bilgisayar aksesuarlarına da büyük indirimlerle yaklaşıyor. Asus ALFA AMD Ryzen 5500 FreeDos Gaming PC, Asus BETA Intel I3-12100F FreeDos Gaming PC gibi güçlü bilgisayarlar, piyasa değerinin altında fiyatlarla alıcılara sunulacak. Oyun tutkunları için oyuncu fareleri, kulaklıklar ve klavyeler de cazip fiyatlarla liste başında yer alıyor. Asus Rog Keris RGB Optik Gaming Mouse, Asus TUF Gaming H3 Kablosuz Oyuncu Kulaklık ve Asus TUF Gaming K1 Membrane RGB Gaming Klavye gibi ürünler, oyun deneyimini daha da özel kılacak.

19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan bu indirimlerle birlikte, ŞOK müşterileri hem evlerini yenileme fırsatı bulacak hem de uygun fiyatlarla teknoloji dünyasına adım atabilecekler. Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan ŞOK, herkesi 19 Ağustos'ta mağazalarına bekliyor.