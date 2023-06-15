ŞOK'ta şok edecek indirim tufanı başlıyor! 149 TL yerine 50 TL'ye satılacak: Yetişen alır

Bayram haftasının yaklaşmasıyla beraber ŞOK marketlerinden görülmemiş indirim haberi geldi. ŞOK marketleri başta gıda olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarda dev indirim başladı. İşte, ŞOK aktüel ürünleri haberimizde.