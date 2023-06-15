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ŞOK'ta şok edecek indirim tufanı başlıyor! 149 TL yerine 50 TL'ye satılacak: Yetişen alır

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ŞOK'ta şok edecek indirim tufanı başlıyor! 149 TL yerine 50 TL'ye satılacak: Yetişen alır
Bayram haftasının yaklaşmasıyla beraber ŞOK marketlerinden görülmemiş indirim haberi geldi. ŞOK marketleri başta gıda olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarda dev indirim başladı. İşte, ŞOK aktüel ürünleri haberimizde.

ŞOK marketlerinde başlayan 13 Haziran indirimi için araştırmalar devam ederken onlarca üründe dev indirim haberi verildi. Katalog fiyatlarını görenler marketlere akın ederken sıvı sabun, şampuan, diş fırçası, diş macunu, çamaşır deterjanı ve birçok ürünün fiyatları haberimizde yer almaktadır. İşte, ŞOK 13 Haziran aktüel kataloğu...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

ŞOK

ŞOK 13 Haziran

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