ŞOK'tan alışveriş yapan o ürünü yarı fiyatına alacak! Fiyatı duyan koşa koşa ŞOK'a gidiyor

Farklı kategorilerde olan ürünlerinde düzenli bir şekilde indirim kampanyası başlatan ve bunu kamuoyuna yayınlayan Şok Marketler zinciri, bu haftanın ürün kataloğunu yayınladı. Peki, ŞOK marketler zincirinde bu hafta tüketicilere hangi ürünleri ve hangi fiyatlarla sunacak? İşte ŞOK'un son ürün kataloğu..



















