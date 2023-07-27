ŞOK'tan alışveriş yapan o ürünü yarı fiyatına alacak! Fiyatı duyan koşa koşa ŞOK'a gidiyor
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Türkiye'nin en gözde zincir marketlerinden birisi olan ŞOK, son indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğunu bu hafta açıkladı. Kataloğu görenler hemen indirimli ürünleri incelemeye başladılar.
Farklı kategorilerde olan ürünlerinde düzenli bir şekilde indirim kampanyası başlatan ve bunu kamuoyuna yayınlayan Şok Marketler zinciri, bu haftanın ürün kataloğunu yayınladı. Peki, ŞOK marketler zincirinde bu hafta tüketicilere hangi ürünleri ve hangi fiyatlarla sunacak? İşte ŞOK'un son ürün kataloğu..
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