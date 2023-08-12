Solo tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sadece o markette indirimde! Fiyatı gören stok yapacak

Artan gıda fiyatlarına karşın, ŞOK market zinciri indirim kampanyalarına ara vermeden devam ederek müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 11 Ağustos Cuma günü için sunulan indirimler, özellikle ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için oldukça çekici fırsatlar sunuyor.

Solo markasının kaliteli ürünleri arasında yer alan tuvalet kağıdı, sadece 164 TL gibi oldukça hesaplı bir fiyatla raflarda yerini alacak. Bu indirimle, evlerde temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına ekonomik bir çözüm sunulmuş olacak. Aynı şekilde, Solo kağıt havlu da 109 TL'lik özel fiyatıyla tüketiciyle buluşacak. Bu indirim, pratik ve dayanıklı bir ürün olan kağıt havlunun uygun fiyatla temin edilmesine imkan tanıyacak.

Ev temizliğinde sıkça ihtiyaç duyulan pas ve kireç çözücü ise 29,95 TL gibi cazip bir fiyatla satışa sunulacak. Bu ürün, evlerdeki yüzeylerde oluşan pas ve kirecin etkili bir şekilde temizlenmesine yardımcı olacak, böylece ev temizliği daha kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

ŞOK marketin devam eden indirim kampanyaları, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunarken, aynı zamanda temel ihtiyaçların karşılanmasına da destek oluyor. Bu indirimlerle, müşterilere kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla alma imkanı sunuluyor, böylece aile bütçelerine katkı sağlanmış oluyor.

İŞTE ŞOK MARKET 11 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ















