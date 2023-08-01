Stoklar bitmeden yetişen alır! Ayçiçek yağında 2'si sizden 1'i marketten: Çılgın kampanya yok satıyor

Heyooo, dostlarım! Size müthiş bir haber var, hemen duyurayım! Ayçiçek yağı fiyatları düşmüş, ve işte tam da bu fırsatı kaçırmamak lazım! EnSonMedya'da gördüm, Ayçiçek Yağında 3 al 1 öde kampanyası başlamış, hani stoklarla sınırlıydı, hemen gitmeden geçmeyin derim! İşte detaylar...





AYÇİÇEK YAĞINDA MÜTHİŞ İNDİRİM

Bu fırsatı görünce ben de hemen kapıldım, çünkü evdeki yağ bitmişti, ve biliyorsunuz yağsız yemek yapmak hiç de hoş olmaz! O yüzden hemen markete doğru yola koyuldum. Ama ohooo, benim gibi düşünen çok kişi varmış meğer! Ayçiçek yağının ucuzladığını duyanlar hemen markete akın etmişler, ve işte sonuç: Stoklar hızlıca tükenmiş, raflarda boşluklar kalmış. Neyse ki ben erken gitmişim, az da olsa stokta kalmış, birkaç şişe alabildim en azından! İşte diğer ayrıntılar...





Ama inanamazsınız, bazılarının sepetleri tıka basa dolu! Galiba bu kampanyayı duyanlar bol bol yağ alıp evlerinin stoklarını doldurmuşlar. Haklılar tabii, Ayçiçek yağı hem yemeklerde hem de kızartmalarda kullanılıyor, bu fırsatı kaçırmamak lazım.

Bir de "3 al 1 öde" diye duydum, o da cabası! İnsanın canı çekiyor, hem de ekonomik olunca dayanmak zor. İçim gitti, dayanamadım, biraz da stoklamak istedim açıkçası. Ne olur ne olmaz, belki ileride fiyatlar yükselir, o zaman elimde hazır stok olur düşüncesiyle birkaç şişe daha aldım.

Neyse, Ayçiçek yağı bu fırsatla çok uygun hale gelmiş, herkes de bolca alınca tabii ki stoklar hızla eridi, yok oldu. Artık marketlerdeki raflar bomboş, ben bile şanslıydım bir şekilde birkaç şişe yakalayabildim. Ama hala almak isteyenler varsa acele etsin derim, kim bilir ne zaman bu fırsat tekrar gelir!

Son olarak şunu da söyleyeyim, bu tarz kampanyaları takip etmek lazım. Marketler sık sık böyle indirimler yapıyor, eğer fırsatları kaçırmak istemiyorsanız, gözünüzü açık tutun derim. Ben de bundan sonra daha dikkatli olacağım, belki başka bir üründe böyle güzel fırsatlar yakalarım, kim bilir!

Neyse, Ayçiçek yağının indirimi beni biraz sevindirdi, umarım siz de bir şekilde bu fırsattan yararlanabilmişsinizdir. İyi yemekler dilerim, afiyet olsun!