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Stoklar bitmeden yetişin! Tarım Kredi Market süt ve süt ürünlerinde son indirim kozunu oynadı!

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Stoklar bitmeden yetişin! Tarım Kredi Market süt ve süt ürünlerinde son indirim kozunu oynadı!
Son dönemlerde market fiyatları günden güne artmaya devam ederken Tarım Kredi Marketlerin kampanyaları da yakından takip ediliyor. Süt ve süt ürünlerinde dev indirim! Tüm detaylar haberimizde.

Tarım Kredi Marketler her ay düzenli olarak yaptığı kampanyalarla müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu süt ve süt ürünleri indirimini kaçıran çok üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLERDEN DEV İNDİRİM

Raf fiyatlarının günden güne artışının devam etmesi vatandaşı mağdur etmeye devam ederken zincir marketlerin kampanyaları da yakından takip ediliyor. Tarım Kredi Marketler her ay iki haftada bir olmak üzere iki kez indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşıyor. Bu hafta yapılan indirimlerde süt ve süt ürünlerinde yapılan fiyat düşüşleri dikkatlerden kaçmadı! İşte Tarım Kredi Marketlerde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları;

tk marketler süt ve süt ürünleri indirimi

-Tarım Kredi marka tam yağlı süt 16.25 TL

-Tarım Kredi marka yarım yağlı süt 15.25 TL

-Tarım Kredi marka 870 gram süzme peynir 64.90 TL

-TKS marka ayran 4.50 TL

-TKS marka 1.5 litre ayran 19.25 TL

-TKS marka 1.5 kilogram tam yağlı yoğurt 33.50 TL

-Aynes marka 200 gram kaymak 34.90 TL

-Duranlar marka 650 gram taze peynir 64.50 TL

-Tarsüt marka 700 gram tost peyniri 97.50 TL

Aktüel
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