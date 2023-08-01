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Tarım Kredi her sokağa ucuz ürün getirecek! Vatandaşın pahalı gıda derdine derman olacak

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Tarım Kredi her sokağa ucuz ürün getirecek! Vatandaşın pahalı gıda derdine derman olacak
İnsanların uygun fiyata en çok ürün aldığı pazarlardan biri olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi, ürünlerini 4.000 noktaya taşımakta. Yeni proje ile "KoopBakkal" mağazalarının sayısı artırılacak ve uygun fiyatlı ürünlere vatandaşların erişimlerini sağlayacak.

Uygun fiyatlı ürünleriyle tüm kesimleri kendine çeken Tarım Kredi Marketleri, şimdi de bakkallarda atılım yapıyor. Yeni proje ile birlikte 4.000 noktada satılacak olan ürünler, insanların rahat bir nefes almasına yardımcı olacak.

Verdiği ödüllerle cep çılgınlığını azaltacak proje 23 ilde hayata geçirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, KoopBakkal projesinin geçtiğimiz Ekim ayında başladığını söyledi.

250 ADET ÜRÜN UYGUN FİYATTAN SATIŞA SUNULACAKTIR

Tarım Kredi KoopBakkal projesi

Yılmaz Bademli, , projenin mahallelerde unutulan ve kapanmaya başlayan pazarları hedeflediğini belirterek, “Proje bir isim hakkı değildir. Bakkal normal hayatını dürüdrecek. 120 ila 160 adet ürünü market raflarına koyacağız. Bu ürünler et ile süt ürünleri ile birlikte 250'ye çıkacak. Bu çerçevede AVM'ye gidemeyenler mahalle bakkalından uygun fiyatlara yağ, şeker, bakliyat gibi ürünleri alabiliyor. diye konuştu.

MAHALLENİN BAKKALI VE MARKETİ PROJENİN İÇİNDE!

KoopBakkal pazaryerine yazılımı yüklediklerini ve o yazılım üzerinden fiyatı kontrol ettiklerini söyleyen Yılmaz Bademli, pazaryerinin yazılım üzerinden sipariş verebildiğini de anlattı.

20 İLDE BAŞVURU ALINIYOR! HEDEF 1000 BAKKAL OLACAK..

KoopBakkal'da fiyatların tarımsal kredi piyasalarındaki fiyatların aynı olduğunu açıklayan Bademli, projenin 6 ilde başladığını ve 23 ilde devam ettiğini söyledi. Bademli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 366 noktada KoopBakkal var. 20 il ve ilden başvuru almaya başladık, talep çok fazla. Bu illerde 650'ye yakın bakkal açacağız. Buradan 1000 bakkal olacak" Tarım kredisi piyasasının sayısı 3 bine çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar Tarım Kredi'nin ürünleri toplamda 4.000 noktada satış noktasına sahip olacak."

Tarım Kredi KoopBakkal projesi

PAZARA UYGUN OLDUĞUNU TEYİT ETMEYE DEVAM EDECEK

Tarım Kredi'de satılan 1.400 ürünün 600'ünün Tarım Kredi'nin ürettiğine işaret eden Bademli, özellikle temel gıdada deterjanlarda piyasadaki en uygun ürünler olma iddiasını sürdürdüklerini söyledi.

"ÜRÜN ÇEŞİTİMİZ YAKLAŞIK 130 ÇEŞİTE ULAŞTI"

KoopBakkal üyelerinden Çiftlik Süt Ürünleri'nin sahibi Mehmet Ocaklı, KoopBakkal'a 7 ay önce üye olduklarını ve sürecin hızlıca ve kolay olduğunu söyledi.

KoopBakkala geçiş yaptıktan sonra ürün çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Ocaklı, “Ürün gamımız yaklaşık 130 çeşit arttı. İnternetten sipariş verdim, ürünü birkaç gün içinde teslim aldım." dedi.

Aktüel
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