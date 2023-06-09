Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi
Tarım Kredi Marketleri son haftalar da yapmış olduğu indirimli fiyatlarla vatandaştan yoğun ilgisini görüyor. Tarım kredi marketlerindeki indirim yapılan ürünler açıklandı. Güncel fiyatlar indirimle belli oldu. Detaylar haberimizde…
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NDE 10 GÜN SÜRECEK DEV İNDİRİM BAŞLADI!
Tarımsal kredi marketleri, haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere indirim duyurusu yaptı. 10 gün boyunca geçerli büyük indirimle düşük fiyatlarla sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde…
Tarım Kredi Marketleri Haziran ayı için güncel indirim listesini açıkladı. Halk, listelenen ürünlerin uygun fiyatlarla sunulmasından çok memnun olacak. Temel gıda ve günlük ihtiyaçların hepsi uygun, bu yüzden vatandaşın dikkatini çekiyor. Bu büyük indirim 1 Haziran 2023 -15 Haziran 2023 tarihleri arasında 10 gün boyunca geçerlidir. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, toz şeker, tuvalet kağıdı, çay, süt, bakliyat, peynir ve çok daha fazlası için Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bayram öncesi alışveriş için indirimli fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
TARIM KREDİ HAZİRAN AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatifleri süpermarket zincirlerinde 1-15 Haziran 2023 tarihleri arasında lanse edilen indirimli ürünler listesi:
TK Güney Marmara sızma zeytinyağı 127 Türk Lirası
TK Riviera zeytinyağı 490 Türk Lirası
TK Ayçiçek yağı 40.50 Türk Lirası
Anadolu nohut 29.50 Türk Lirası
Anadolu Osmancık pirinç 29.90 Türk Lirası
TK tatlı biber salçası 46.90 Türk Lirası
TK domates salçası 37.90 Türk Lirası
TK tarhana 36.90 Türk Lirası
Dudimo noodle çeşitleri 3.95 Türk Lirası
TK buğday unu 13.95 Türk Lirası
Ayran ve lahmacun 64.90 Türk Lirası
Bakpiliç fileto 82.90 Türk Lirası
Superfresh ton balığı 59.90 Türk Lirası
TK ızgara sosis 62 Türk Lirası
TK jambon 13.90 Türk Lirası
TK kakaolu fındık kreması 27.90 Türk Lirası
TK süzme çiçek balı 51.90 Türk Lirası
TK extra geleneksel reçel 42.95 Türk Lirası
Sucuk yumurta 99.90 Türk Lirası
Kaanlar siyah zeytin 49.90 Türk Lirası
Biscolata mood 19.90 Türk Lirası
Eti burçak kurabi 17.90 Türk Lirası
Eti burçak tuzlu bisküvi 19.90 Türk Lirası
Kızılay aromalı maden suyu 22.45 Türk Lirası
TK paketli çiğ badem içi 74.90 Türk Lirası
TK gofret 9.50 Türk Lirası
TK paketli kavrulmuş badem içi 76.90 Türk Lirası
TK gün kurusu kayısı 39.90 Türk Lirası
Fanta ve sprite gazlı içecek 14.90 Türk Lirası
Coca cola 16.50 Türk Lirası
Beypazarı maden suyu 17.45 Türk Lirası
TK donuk nar suyu 33.90 Türk Lirası
Kızılay maden suyu 22.45 Türk Lirası
Meysu meyve prizma nektar 16 Türk Lirası
Lipton bardak poşet çay 29.90 Türk Lirası
TK Türk kahvesi 15.90 Türk Lirası
TK küp şeker 24.50 Türk Lirası
Molfix bebek bezi 209.90 Türk Lirası
Bingo soft çamaşır yumuşatıcı 32.90 Türk Lirası
Duru banyo sabunu 39.90 Türk Lirası
Elit klasik bulaşık makinesi tableti 47.90 Türk Lirası
Familia natural havlu kâğıt 95.90 Türk Lirası
Familia natural tuvalet kağıdı 139.90 Türk Lirası
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.