Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi

Tarım Kredi Marketleri son haftalar da yapmış olduğu indirimli fiyatlarla vatandaştan yoğun ilgisini görüyor. Tarım kredi marketlerindeki indirim yapılan ürünler açıklandı. Güncel fiyatlar indirimle belli oldu. Detaylar haberimizde…







TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NDE 10 GÜN SÜRECEK DEV İNDİRİM BAŞLADI!

Tarımsal kredi marketleri, haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere indirim duyurusu yaptı. 10 gün boyunca geçerli büyük indirimle düşük fiyatlarla sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde…

Tarım Kredi Marketleri Haziran ayı için güncel indirim listesini açıkladı. Halk, listelenen ürünlerin uygun fiyatlarla sunulmasından çok memnun olacak. Temel gıda ve günlük ihtiyaçların hepsi uygun, bu yüzden vatandaşın dikkatini çekiyor. Bu büyük indirim 1 Haziran 2023 -15 Haziran 2023 tarihleri arasında 10 gün boyunca geçerlidir. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, toz şeker, tuvalet kağıdı, çay, süt, bakliyat, peynir ve çok daha fazlası için Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bayram öncesi alışveriş için indirimli fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

TARIM KREDİ HAZİRAN AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri süpermarket zincirlerinde 1-15 Haziran 2023 tarihleri arasında lanse edilen indirimli ürünler listesi:

TK Güney Marmara sızma zeytinyağı 127 Türk Lirası

TK Riviera zeytinyağı 490 Türk Lirası

TK Ayçiçek yağı 40.50 Türk Lirası

Anadolu nohut 29.50 Türk Lirası

Anadolu Osmancık pirinç 29.90 Türk Lirası

TK tatlı biber salçası 46.90 Türk Lirası

TK domates salçası 37.90 Türk Lirası

TK tarhana 36.90 Türk Lirası

Dudimo noodle çeşitleri 3.95 Türk Lirası

TK buğday unu 13.95 Türk Lirası

Ayran ve lahmacun 64.90 Türk Lirası

Bakpiliç fileto 82.90 Türk Lirası

Superfresh ton balığı 59.90 Türk Lirası

TK ızgara sosis 62 Türk Lirası

TK jambon 13.90 Türk Lirası

TK kakaolu fındık kreması 27.90 Türk Lirası

TK süzme çiçek balı 51.90 Türk Lirası

TK extra geleneksel reçel 42.95 Türk Lirası

Sucuk yumurta 99.90 Türk Lirası

Kaanlar siyah zeytin 49.90 Türk Lirası

Biscolata mood 19.90 Türk Lirası

Eti burçak kurabi 17.90 Türk Lirası

Eti burçak tuzlu bisküvi 19.90 Türk Lirası

Kızılay aromalı maden suyu 22.45 Türk Lirası

TK paketli çiğ badem içi 74.90 Türk Lirası

TK gofret 9.50 Türk Lirası

TK paketli kavrulmuş badem içi 76.90 Türk Lirası

TK gün kurusu kayısı 39.90 Türk Lirası

Fanta ve sprite gazlı içecek 14.90 Türk Lirası

Coca cola 16.50 Türk Lirası

Beypazarı maden suyu 17.45 Türk Lirası

TK donuk nar suyu 33.90 Türk Lirası

Kızılay maden suyu 22.45 Türk Lirası

Meysu meyve prizma nektar 16 Türk Lirası

Lipton bardak poşet çay 29.90 Türk Lirası

TK Türk kahvesi 15.90 Türk Lirası

TK küp şeker 24.50 Türk Lirası

Molfix bebek bezi 209.90 Türk Lirası

Bingo soft çamaşır yumuşatıcı 32.90 Türk Lirası

Duru banyo sabunu 39.90 Türk Lirası

Elit klasik bulaşık makinesi tableti 47.90 Türk Lirası

Familia natural havlu kâğıt 95.90 Türk Lirası

Familia natural tuvalet kağıdı 139.90 Türk Lirası