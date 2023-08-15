Tarım Kredi Market 25 üründe fiyatları dibe çekti! Bu fiyatlar sadece 3 günlük!

Günümüz hızla değişen ekonomik koşullarında, aileler artık daha bilinçli ve ekonomik alışveriş yapma çabası içerisindeler. Bu anlamda, çeşitli ürünlerdeki fiyat araştırmaları büyük önem taşıyor. Bu noktada, özellikle Tarım Kredi Marketleri'nin avantajlı fiyatları öne çıkıyor ve aileler için ekonomik alışverişin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geliyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde sağladığı büyük indirim kampanyasıyla dikkat çeken Tarım Kredi Marketleri, aile bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma misyonunu da sürdürüyor.

Tarım Kredi Marketleri, 45. yılını kutlama gururunu yaşarken, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir alt markası olarak çiftçilere ve tüketicilere hizmet sunmaktadır. Bu uzun süreli deneyim ve güvenilirlik, müşterilere duyulan sorumluluğun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle her türlü tüketici ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Tarım Kredi Marketleri, özellikle büyük indirim kampanyasıyla müşterilere büyük sürprizler yapma hedefi güdüyor.

Tarım Kredi Marketleri, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş ve çeşitli ürün seçenekleri sunarak tüketicilere geniş bir yelpaze sunuyor. Bu sayede aileler, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirken, kaliteyi de elden bırakmamış oluyorlar.

Tarım Kredi Marketleri günümüzde ekonomik alışverişin önem kazandığı dönemde ailelere büyük avantajlar sunan bir alışveriş destinasyonu olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlı temel ihtiyaç ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle, müşterilerine ekonomik alışverişin keyfini kaliteden ödün vermeden yaşatmayı sürdürüyor.



TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri üyeleri, Tarım Kredi Marketleri'nde birçok avantajlı üründen yararlanma fırsatına sahiptir:

Vioraplast çöp poşeti: 6.50 Lira

Restorex şampuan: 39.90 Lira

Parex flowers temizlik bezi: 15.90 Lira

Familia plus natural tuvalet kağıdı (40 rulo): 159.90 Lira

Elit temizleyici sprey: 23.90 Lira

Elit peçete: 12.90 Lira

Elit güzellik sabunu: 15.90 Lira

Bakbi derili but pirzola: 88.90 Lira

TK dana kıyma: 95.90 Lira

TK dilimli macar salam: 10.90 Lira

Ayrıca, Tarım Kredi Marketleri'nde şu ürünler de uygun fiyatlarla sunulmaktadır:

TK parmak sucuk: 99.90 Lira

TK nar suyu: 37.90 Lira

Koska külah: 12.90 Lira

Koska kornet: 19.90 Lira

TK dondurma: 58.50 Lira

Avşar aromalı maden suyu: 24.90 Lira

Schweppes mandalina: 21.90 Lira

Powerade enerji içeceği: 21.90 Lira

Fanta ve Sprite: 19.50 Lira

Fanta limon-ta: 15.90 Lira

Coca cola: 19.50 Lira

TK Tiryaki siyah çay: 89.90 Lira