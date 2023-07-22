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Tarım Kredi Market 25 üründe fiyatları dibe çekti! Dev paketler en ucuz fiyata raflara diziliyor: İşte haftanın indirimli ürünleri

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Tarım Kredi Market 25 üründe fiyatları dibe çekti! Dev paketler en ucuz fiyata raflara diziliyor: İşte haftanın indirimli ürünleri
Tuvalet kağıdı fiyatlarına dev indirim! Tarım Kredi Market'ten kaçırılmayacak fırsat! Zamdan sonra tuvalet kağıdı fiyatlarına nefes aldıracak bir fırsat. İşte Tarım Kredi Market'te indirimli tuvalet kağıdı fiyatı...

Vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıdı fiyatlarındaki büyük zam, ekonomik zorluklar yaşanmasına neden olurken, Tarım Kredi Market'ten sevindirici bir haber geldi. 

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ

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Tuvalet kağıdında gerçekleştirdiği büyük indirimle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, Mayıslo Bütçem Tuvalet Kağıdı 3'lü paketinin fiyatını dibe indirdi ve 32'li tuvalet kağıdının satış fiyatını 119,90 TL olarak belirledi.

Zamdan sonra tuvalet kağıdı almak isteyenler ve stok yapmak isteyenler, Tarım Kredi Market şubelerine akın etmeye başladı. Ancak indirimli fiyatlardan yararlanmak için hızlı davranmak gerekiyor, çünkü bu indirim 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

Tarım Kredi Market'in yaptığı bu indirimle birlikte vatandaşlar, ekonomik açıdan biraz rahatlama sağlayacak ve temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Tuvalet kağıdı gibi günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulması, tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Aktüel
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