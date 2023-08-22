Tarım Kredi Market Ağustos'un son indirimini duyurdu! Bu ürünler dev indirimle satışta

Tarım Kredi Marketleri son haftalar da yapmış olduğu indirimli fiyatlarla vatandaştan yoğun ilgisini görüyor. Tarım kredi marketlerindeki indirim yapılan ürünler açıklandı. Güncel fiyatlar indirimle belli oldu. Detaylar haberimizde…







TARIM KREDİ MARKET’TE İNDİRİM FIRSATI: İŞTE HAFTANIN FIRSATLARI

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde devam eden indirimler. Türkiye'de 1.665, Ankara'da 175 mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketinde fırsatlar ay sonuna kadar devam ediyor. İşte 18-31 Ağustos 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimi





Tarım Kredi Kooperatif Pazarı'nda 18-31 Ağustos tarihleri arasında 48 üründe indirim yağmuru yaşanıyor. Türkiye'de binlerce mağazada üreticiden alınan ürünleri tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi markette 1 kg Anadolu leblebi 30,50 TL, Karadeniz siyah çay TK 91,90 TL, 16 rulo Elite tuvalet kağıdı 89,90 TL 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Tarım Kredi Kooperatif Market fırsatları Ağustos 2023'e kadar devam ediyor. İlk olarak 1 Ağustos'ta açıklanan fırsatları sürdüren Tarım Kredi Kooperatif Market, onlarca ürün için bir kez daha indirimli. Türkiye'de 1.665, başkentte 175 şubesi ile "Çiftlikten Sofraya" prensibiyle faaliyet gösteren kooperatif tarımsal kredi marketi, 31 Ağustos'a kadar 48 ürünle fırsat yakalıyor. Tarım kredi kooperatifleri marketinde 1 kg Anadolu nohut 30,50 TL, 1 kg Karadeniz siyah çayı TK 91,90 TL, 700 gram Tarsüt tam tahıllı cheddar peyniri 129,90 TL'den satışta. İşte 18.08.2023- 31.08.2023 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimleri:





NOHUTTAN ÇAYA, BEBEK BEZİNDEN TUVALET KAĞIDINA İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatif Market 18 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ürün indirimlerini açıkladı. Ağustos ayında da sosyal medya ve resmi sitesinde haftalık fırsat paylaşımlarına devam etti.31 Ağustos'a kadar Tarım Kredi Kooperatifinde fasulye başta olmak üzere 48 üründe fırsat var.

En fazla dikkat çeken indirim ise nohut, pirinç, tuvalet kağıdı ve peynirde yaşandı. İndirim Türkiye'de 1665, başkentte 175 mağazada geçerli olacak. Başkentte Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini sizler için derlediğimizi açıkladıktan sonra bu indirimleri listeledik. İşte 18 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimleri:

1 KİLOGRAM ANADOLU NOHUT 30,50 Türk Lirası

1 KİLOGRAM ANADOLU PİRİNÇ 33,90 Türk Lirası

16 RULO ELİT TUVALET KAĞIDI 89.90 Türk Lirası

40 RULO FAMİLİA PLUS NATURAL TUVALET KAĞIDI 168.90 TL

1 KİLOGRAM TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 91.90 Türk Lirası

500 GRAM TK ORGANİK SİYAH ÇAY 74.90 Türk Lirası

1 KİLOGRAM TARSÜT YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 149.90 Türk Lirası

700 GRAM TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 129.90 Türk Lirası

400 GRAM TARSÜT İZMİR TULUM PEYNİRİ 79.90 Türk Lirası

25X40 GRAM TK JUMBO DEMLİK POŞET SİYAH ÇAY 109.90 Türk Lirası

2 LİTRE ANADOLU ÜZÜM SİRKESİ 29.90 Türk Lirası TL

60 GRAM DUDOMİ BARDAK NOODLE 9.90 Türk Lirası

70 GRAM DUDOMİ POŞET NOODLE 4.75 Türk Lirası

350 ML TK %100 NAR EKŞİSİ 47.90 Türk Lirası

400 GRAM PEK FOOD PİZZA DÖRT PEYNİRLİ 79.90 Türk Lirası

440 GRAM PEK FOOD PİZZA AKDENİZ 79.90 Türk Lirası

460 GRAM PEK FOOD PİZZA MİX 82.90 Türk Lirası

SÜPERFRESH AYÇİÇEK YAĞLI TON BALIĞI 3’LÜ 62.90 Türk Lirası

TUKAŞ MISIR KONSERVESİ 3’LÜ 36.50 Türk Lirası

PEYSAN SÜRÜLEBİLİR BEYAZ PEYNİR 29.90 Türk Lirası

500 GRAM SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 52.90 Türk Lirası

100 G/ML TK DONDURMA 12.50 Türk Lirası

500 GRAM TK TUZSUZ TEREYAĞI 89.90 Türk Lirası

1.5 KİLOGRAM TKS KAYMAKLI TAVA YOĞURT 53.00 Türk Lirası

900 GRAM TKS SÜZME YOĞURT 54.00 Türk Lirası

500 GRAM TK DOĞAL SALAMURA SİYAH ZEYTİN 29.50 Türk Lirası

500 GRAM TK KAKAOLU FINDIK KREMASI 30.90 Türk Lirası

1.5 LT COCA-COLA VE FANTA 24.90 Türk Lirası

1 LT DOĞANAY LİMONATA 12.90 Türk Lirası

1.5 LT ULUDAĞ SADE GAZOZ 21.90 Türk Lirası

KENT MİSSBON 10.50 Türk Lirası

KENT TOFİTA 10.50 Türk Lirası

OLİPS MİNİ MİNTS 13.50 Türk Lirası

OLİPS ŞEKER 10.50 Türk Lirası

300 GRAM 3’LÜ PAKET ETİ NERO KAKAOLU 21.90 Türk Lirası

FELLAS MEYVELİ BARLARI ANTEPFISTIĞI KAKAKO 16.90 Türk Lirası

FELLAS MEYVELİ BARLARI HİNDİSTAN CEVİZLİ ÇİYA 14.90 Türk Lirası

TK MISIR VE PİRİNÇ PATLAĞI 4.95 Türk Lirası

TK PÖTİBÖR BİSKÜVİ TEKLİ 8.90 TL 4’LÜ 29.90 Türk Lirası

TK YULAFLI KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ 16.90 Türk Lirası

FİRST SAKIZ ÇEŞİTLERİ 21.00 Türk Lirası

BABY TURCO DOĞADAN ULTRA BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ 199.90 Türk Lirası

DURU SAF VE DOĞAL BANYO SABUNU 49.90 Türk Lirası

4 LİTRE ELİT BULAŞIK DETERJANI 64.90 Türk Lirası

ELİT PEÇETE 13.90 Türk Lirası

1500 ML ELİT YÜZEY TEMİZLEYİCİ 19.90 Türk Lirası

4 LİTRE YETİŞ YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 49.90 Türk Lirası