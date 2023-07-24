Tarım Kredi Market ayın son jestini yaptı! Temizlik ürünleri bedavadan biraz pahalıya satılacak!

Türkiye'nin önde gelen tarım kooperatifleri zinciri olan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere ve tarımsal üreticilere yönelik dev bir kampanyayı duyurdu. 21 Temmuz 2023 Cuma günü itibarıyla başlayan bu muhteşem fırsat, ay sonuna kadar devam edecek.

Tarım sektörüne hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçası olan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerin tarımsal üretimlerinde ihtiyaç duydukları malzemeleri uygun fiyatlarla temin ederek, tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Şimdi ise, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde düzenlediği bu kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.





Ay sonuna kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında, Tarım Kredi Marketleri müşterilerine çeşitli kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler sunacak. Deodorantlardan şampuanlara, sabunlardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi kampanyaya dahil edildi.

Tarım Kredi Marketleri Genel Müdürü, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin ve tarımsal üreticilerin yanı sıra tüm müşterilerin sağlıklı ve temiz bir yaşam için ihtiyaç duydukları ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ve kampanya süresince alışveriş yapacak olan herkesi kaliteli ürünlerle buluşturacaklarını vurguladı.





Bu dev kampanyayı kaçırmak istemeyenler, en yakın Tarım Kredi Marketleri şubesine uğrayarak büyük indirimlerle kişisel bakım ve temizlik ürünleri temin edebilirler. Tarım Kredi Marketleri'nin geniş şube ağıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiği unutulmamalıdır.

Tarım Kredi Marketleri'nin ay sonuna kadar sürecek olan bu muhteşem kampanyasıyla, hem ekonomik fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacak, hem de kaliteli ürünlere sahip olmanın keyfini çıkaracaksınız. Unutmayın, sağlıklı ve temiz bir yaşam için Tarım Kredi Marketleri yanınızda!