Tarım Kredi Market bayram indirimiyle geri döndü! Etten salçaya, peynirden bakliyata ayın son indirimleri!

Tarım Kredi, güncel indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi marketlerine indirim talimatı vermesiyle, Kurban Bayramı için özel aktüel katalog da hazırlandı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi kataloğunu merakla takip ediyor. Bu hafta, temel gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemeleri gibi birçok ürün indirimli olarak sunuluyor. Kurban Bayramı için özel çikolata çeşitleri de indirimde. İşte güncel katalog ve fiyat listesi:





Islak Mendil: 5,90 TL

Limonata: 13,50 TL

Maden Suyu: 16,90 TL

Türk Kahvesi: 31,50 TL

Bademli Lokum: 46,90 TL

Fındıklı Lokum: 38,90 TL

Fındıklı Çikolata: 92 TL

Madlen Çikolata: 86,90 TL

But Pirzola: 83,90 TL

Donuk Kıyma: 91,90 TL

Margarin: 8,25 TL

Parex Trend Bulaşık Elpeni: 22,90 TL

Parex Trend Klasik Oluklu Bulaşık Süngeri: 10,90 TL

Parex Flowers Temizlik Bezi: 14,90 TL

Sünger Bright Ovma Teli: 12,90 TL

Elit Limon Kolonyası: 37,90 TL

Elit Sıvı Sabun: 11,90 TL

Dove Onarıcı Yoğun Bakım Şampuanı: 59,90 TL

Familia Natural Tuvalet Kağıdı: 139,90 TL

Elit Havlu Kağıt: 39,90 TL

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı: 62,90 TL

Vernle Çamaşır Yumuşatıcısı: 29,90 TL

Coca Cola - Fanta Pet Şişe: 21,90 TL

Kızılay Maden Suyu: 16,90 TL

TK UHT Süt: 16,25 TL

TK Yöresel Peynir Çeşitleri: 39,90 TL

TK Süzme Beyaz Peynir: 69,90 TL

TK Kültürlü Beyaz Peynir: 89,90 TL

TK Erzincan Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri: 69,90 TL

Tarsüt Tereyağı: 145 TL

TKS Ayran: 19,50 TL

TKS Yoğurt: 36,90 TL

TK Donuk Kıyma: 91,90 TL

Bakpi Derili But Pirzola: 83,90 TL

Anadolu Domates Salçası: 34,25 TL

Arel Pilavlık Pirinç: 16,90 TL

Ülker Çikolata: 7,90 TL

Eti Burçak Bisküvi: 5,50 TL

Ülker Çokokrem: 9,90 TL

Sarelle Fındık Kreması: 12,90 TL

Ülker Çizi Bisküvi: 4,50 TL

Uludağ Gazoz: 3,50 TL

Sırma Su: 1,90 TL

Molped Ped: 9,90 TL

Pampers Bebek Bezi: 39,90 TL

Prima Aktif Bebek Bezi: 49,90 TL

Elidor Şampuan: 12,90 TL

Pantene Saç Kremi: 14,90 TL

Colgate Diş Macunu: 7,90 TL

Signal Diş Fırçası: 4,90 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı: 12,90 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tableti: 24,90 TL

Omo Çamaşır Suyu: 6,90 TL

Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı: 16,90 TL

Pril Mutfak Spreyi: 8,90 TL

Cif Yüzey Temizleyici: 9,90 TL

Domestos Tuvalet Temizleyici: 10,90 TL

Nivea Vücut Losyonu: 19,90 TL

Gillette Mach3 Tıraş Bıçağı: 19,90 TL

Always Hijyenik Ped: 8,90 TL

Axe Deodorant: 11,90 TL

Rexona Roll-On: 9,90 TL

Gliss Şampuan: 12,90 TL

Garnier BB Krem: 17,90 TL