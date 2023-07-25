Tarım Kredi Market indirim balonunu uçurdu! Sucuk 45 TL, tavuk 51 TL, süt 16 TL!

Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin tarım sektörüne hizmet veren köklü bir kuruluşu olarak, Temmuz ayının sonuna özel indirimlerle çiftçilere ve tüketicilere avantajlı fırsatlar sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin geniş ağı içinde yer alan marketler, çiftçilere tarım girdilerini ve malzemelerini temin etme imkanı sunmanın yanı sıra, vatandaşların temel gıda ve temizlik ürünlerine de uygun fiyatlarla ulaşmalarına yardımcı oluyor.



TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER





Türkiye genelinde yaygın bir şube ağına sahip olan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını daha yakın ve kolay bir şekilde karşılamalarına olanak sağlıyor. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarım Kredi Kooperatifleri, bu özel dönemde de müşterilerine değerli fırsatlar sunuyor.

Temmuz ayının sonuna özel olarak hazırlanan indirim broşürleri ile Tarım Kredi Marketleri, yarı yarıya düşen fiyatlarla müşterilerine avantajlar sağlıyor. İki haftalık süre boyunca geçerli olan bu indirimlerle, kişiler ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılayabiliyor. Bu özel fırsatları kaçırmamak için, müşteriler Tarım Kredi Marketlerinin bulunduğu il veya ilçedeki şubelerini ziyaret edebilirler.

