Tarım Kredi Market indirim füzesini uçurdu! 1 litre ayçiçek yağı ve un aynı fiyattan satışa çıkıyor

Tarım Kredi Market, müşterilerini sevindirecek bir indirim kampanyasıyla gündeme geldi. Son dakika bilgilerine göre, Tarım Kredi Market, ayçiçek yağı ve buğday unu için muhteşem bir fırsat sunuyor. İndirimle birlikte bu iki temel gıda maddesi, tek fiyattan satışa çıkarıldı.

Tarım Kredi Market'in aktüel günleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu kampanya, büyük bir ilgiyle karşılanmış durumda. Kampanya kapsamında, 1 litre ayçiçek yağı ve 1 kilo buğday unu, sadece 49,90 TL fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşacak. Bu indirimli fiyatlarla satın alınabilecek ürünler arasında yer alacak olan ayçiçek yağı ve buğday unu, sağlıklı beslenmeyi ekonomik hale getirecek.





Tarım Kredi Market yetkilileri, kampanya hakkında yapılan açıklamada, indirimli fiyatların sadece ikili alımlarda geçerli olduğunu belirttiler. Yani, tekli alımlarda indirim uygulanmayacak. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutmaları önem arz ediyor.

Tarım Kredi Market'in ayçiçek yağı ve buğday unu indiriminden faydalanmak isteyen tüketiciler, 9 Temmuz tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatif Market şubelerini ziyaret edebilirler. Kampanyanın son tarihi olarak belirlenen bu tarihe kadar yapılan alışverişlerde indirimli fiyatlar geçerli olacak. Bu süreyi kaçırmamak için hızlı davranmanızda fayda var.

Tarım Kredi Market'in bu indirim kampanyası, tüketicilere kaliteli ve ekonomik bir alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayçiçek yağı ve buğday unu gibi temel gıdaları indirimli fiyatlarla sunan Tarım Kredi Market, vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu fırsatı değerlendirmek ve indirimli fiyatlarla kaliteli ürünler satın almak isteyenlerin, Tarım Kredi Kooperatif Market şubelerine uğramaları tavsiye ediliyor. Ayçiçek yağı ve buğday unu gibi temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyoruz.