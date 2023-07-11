Tarım Kredi Market indirim füzesini uçurdu! 25 üründe fiyatlar dip yaptı: 31 Temmuz'a kadar devam...
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Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan Tarım Kredi marketlerinde 9-31 Temmuz 2023 indirimli günleri başladı. Fiyatların düşmesiyle beraber alışveriş yaparken poşetleri doldurmanın maliyeti düşürüldü. Tarım Kredi 9-31 Temmuz 2023 indirimli ürün listesi.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim haftası başlarken Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek indirimli ürünlerin listesi yayımlandı. Sütten yoğurda, pirzoladan sucuğa kadar birçok üründe dev indirim.
TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİMİ
Aktüel