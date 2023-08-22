Tarım Kredi Market yeni indirimleri müjdeledi! Peynir 39,90 TL, ayçiçek yağı 135 TL: Poşetini alan koşacak

Vatandaşların cebini düşünen indirim yapıldı. Hafta boyunca indirimler devam edecek. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'İNDE İNDİRİM

Vatandaşların uyguna alışveriş yapmasını sağlayan Tarım Kredi Kooperatif Market'i indirimi açıkladı. 2-31 Ağustos arasında geçerli olacak bu indirimler vatandaşların yüzünü güldürecek. Tarım Kredi 18-31 Ağustos arasında geçerli olacak yeni bir indirimi daha duyurdu. Bu hafta olacak indirimli ürünler arasında vatandaşın dikkatini çeken şunlar; ay çiçek yağı, siyah çay, bebek bezi ürünleri, tuvalet kâğıdı. Kaçırılmayacak Tarım Kredi Market ürün listesi şu şekilde;





Paysan Eski Kaşar: 59,90 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir: 89,90 TL

Tarsus Yöresel Peynirler: 39,90 TL

Tarım Kredi Kaşar Peyniri: 159,90 TL

Tarım Kredi Taze Kaşar Peyniri: 159,90 TL

Tarım Kredi Süt Ayran: 19,50 TL

Tarım Kredi %100 Meyve Suyu: 17,90 TL

Klasik ve Şekersiz Coca Cola Çeşitleri: 19,50 TL

Fanta Limonata Çeşitleri: 15,90 TL

Fanta ve Sipariş Çeşitleri: 19,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketinde gözler ay çiçek yağı fiyatına çevrildi. İndirimli ürünler arasında ay çiçek yağı da bulunuyor. Bu indirimli ürünleri kaçırmak istemiyorsanız hemen Tarım Kredi Kooperatif Market'inin resmî internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.