Tarım Kredi Market'in indirimini yetişen kapıyor! Peynir 49 TL'ye düştü: Poşetini alan koşacak

Son yılların en popüler marketlerinden biri olan ve ülkemizin her yerinde varlığını sürdüren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu haftanın indirim haberini açıkladı. Süt ve süt ürünleri ile birlikte kağıt havluya kadar pek çok üründe büyük indirimler sunan mağazanın indirim kampanyası 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünleri





Aşağıdaki ürünler, 13 Temmuz'a kadar tüm 'Tarım Kredi Marketleri'nde indirimli fiyatlarla mevcuttur.

- Elidor şampuan 42.90 TL

- Signal white now 45.90 TL

- Rexona men dodorant 56.90 TL

- Duru kalıp sabun 39.90 TL

- Rexona deodorant 56.90 TL

- Familia havlu natural 16'lı 94.90 TL

- Dove yoğun bakım şampuan 59.90 TL

- Aynes yarım yağlı süt 17 TL - 4'lü alım fiyatı 58 TL

- Tks ayran 4.50 TL

- Tks tam yağlı doğal yoğurt 500 gram 12.75 TL

- Sütaş meyveli yoğurt 19.90 TL

- Sütaş süzme peynir 500 gram 49.95 TL

- Sütaş süzme peynir 900 gram 82.95 TL

- Tks şişe ayran 19.25 TL

- Tks tam yağlı doğal yoğurt 1500 gram 33.50 TL

- Tk süt 200 ml 4.75 TL