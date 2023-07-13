Tarım Kredi Market'ler ucuzluk günleri başlattı! 50 TL'ye süzme peynir 95 TL'ye 16'lı kağıt havlu satılacak!
Temmuz ayına özel indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Marketleri, 7-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında raflarda olacak olan indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğunu müşteri için yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kâr amaçlı kurulmadıklarını söyleyerek fiyatları düşürme talimatı verdiği tarım kredi kooperatifleri piyasası, 7-13 Temmuz tarihleri arasında indirimli yeni ürün listesini sosyal ağ hesabından yayınladı. Temmuz ayı boyunca süt, tavuk, meşrubat, mendil ve tereyağı gibi pekçok temel üründe özel indirimler uygulandı. Temmuz 2023 indirimli ürünlerin güncel listesi aşağıdadır...
Temmuz ayı aktüel ürünler listesi Tarım Kredi Kooperatif Pazarı'nda açıklandı. 7 Temmuz'dan 13 Temmuz'a kadar yağ, süt, tavuk, içecekler, mendil gibi temel ihtiyaç maddelerinde birçok indirim uygulanıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin aktüel kataloğu;