Tarım Kredi Market'ler ucuzluk günleri başlattı! 50 TL'ye süzme peynir 95 TL'ye 16'lı kağıt havlu satılacak!

Ailelerin birçok ürünün fiyatını aradığı pazaryeri kanallarından biri olan Tarım Kredi Marketler, 7-13 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında satışta olacak olan indirimli, ürünler kataloğunu yayınladı. İşte detaylar...