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Tarım Kredi Marketleri indirim füzesini attı! 6 Temmuz'a kadar bu fiyatlar geçerli olacak!

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Tarım Kredi Marketleri indirim füzesini attı! 6 Temmuz'a kadar bu fiyatlar geçerli olacak!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ve temmuz aylarına özel indirimlerle vatandaşların ucuz ve ekonomik bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Bu indirimler, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilmektedir. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sosyal medya hesapları üzerinden 21 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ve temmuz aylarına özel indirimlerle vatandaşların ucuz ve ekonomik bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Bu indirimler, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sosyal medya hesapları üzerinden 21 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu.

Haziran ve Temmuz ayı indirimli ürünler listesinde, temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerde büyük indirimler bulunmaktadır. Et, süt, tavuk, yumurta ve yağ gibi önemli gıda maddelerine özel indirimler uygulanmaktadır. Bu indirimler, vatandaşların daha uygun fiyatlarla bu temel ürünlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kar amacı gütmeyen bir yapıya sahip olduğu için tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişmesini hedeflemektedir. Bu indirimlerle, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını daha hesaplı bir şekilde karşılayabilir ve aile bütçelerine katkı sağlayabilirler.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin haziran ve temmuz ayı indirimli ürünler listesi, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. Bu indirimler, vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine destek olmayı ve daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Tüketiciler, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünlerinden faydalanarak hem bütçelerini koruyabilir hem de sağlıklı ve kaliteli ürünlere erişebilirler.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

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Daha fazlası için Tarım Kredi Kooperatif'in resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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