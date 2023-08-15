Tarım Kredi marketlerinde et şöleni başlıyor! Kıyma, tavuk fiyatları şok edecek: O tarihte herkes akın edecek

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'nin tarım sektörüne destek veren köklü bir kooperatif ağı olurken kıyma, tavuk, but pirzola fiyatları açıklandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde dev indirim.

TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 AĞUSTOS ÜRÜNLERİ

Müşterilere sunulan kampanyayla beraber 15 Ağustos tarihinde geçerli olan indirimler yayınlandı. 2 gün devam edecek olan kampanyada dana kıyma 95,90 TL ve but pirzola 88.90 TL olarak raflarda yerini aldı.



