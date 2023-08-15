Tarım Kredi marketlerinde et şöleni başlıyor! Kıyma, tavuk fiyatları şok edecek: O tarihte herkes akın edecek
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Tarım kredi marketlerinden vatandaşlara güzel haber geldi. Tavuk, süt, kahvaltılık ürünler üzerinde dev indirim başladı. 15 Ağustos tarihinde yayınlanan katalog haberimizde.
Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'nin tarım sektörüne destek veren köklü bir kooperatif ağı olurken kıyma, tavuk, but pirzola fiyatları açıklandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde dev indirim.
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 AĞUSTOS ÜRÜNLERİ
Müşterilere sunulan kampanyayla beraber 15 Ağustos tarihinde geçerli olan indirimler yayınlandı. 2 gün devam edecek olan kampanyada dana kıyma 95,90 TL ve but pirzola 88.90 TL olarak raflarda yerini aldı.
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