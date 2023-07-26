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Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!

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Tarım Kredi Market'te stoklar bitiyor! O marka 32'li tuvalet kağıdı 120 TL'ye düştü!
Evalışverişi günlük olarak yapılan bir zorunluluk oldu ve bu durumda herkes kendi cebine en uygun olan marketleri merak edip araştırıyor. Son zamanlarda yaptığı indirim kampanyaları ile gündeme gelen Tarım Kredi Marketlerinden yeni bir indirim haberi geldi. İşte detaylar…

Yaşanılan ekonomik krizle beraber pek çok vatandaş cebine uygun market arayışına girdi. Vatandaşın cebine uygun indirimler yapan Tarım Kredi Marketlerinden vatandaşın yüzümü güldürecek bir kampanya haberi daha geldi. Detaylar haberimizde…

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TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİMDE SON 6 GÜN! SOLO 32'Lİ TUVALET KAĞIDI 119.90 TL, DURU ŞAMPUAN 29.90 TL

Ailelerin birçok ürün için fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 14-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında açıklandı. Detaylar burada...

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörüne hizmet veren bir kooperatif ağıdır. Tarım kredi birliklerinin çiftçilere sunduğu hizmetlerden biri de tarımsal kredi piyasasıdır. Tarımsal kredi piyasası, çiftçilere ve tarım üreticilerine tarım malzemeleri, yem, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal ürünler ile hayvan yemi ekipmanları gibi malzemeleri sağlayan bir zincirdir. Tarım kredi kooperatifleri bünyesinde yer alan tarımsal kredi piyasası, çiftçilerin tarımsal üretim için ihtiyaç duydukları malzemeleri uygun fiyatlarla temin ederek tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tarım Kredi Piyasası'nın Türkiye genelinde birçok il ve ilçede ofisleri ve hizmetleri bulunmaktadır. Tarım kredi birliği üyeliği, çiftçilerin tarımsal kredi Marketlerinden faydalanmalarını sağlar.

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Baby Turco bebek bezi 179.90 Türk Lirası

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Bingo toz matik 165.90 Türk Lirası

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Clea ıslak mendil 13.90 Türk Lirası

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Duru duş jeli 39.90 Türk Lirası

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Duru saç kremi 31.90 Türk Lirası

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Duru şampuan çeşitleri 29.90 Türk Lirası

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Elidor şampuan 59.90 Türk Lirası

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Elit dev havlu 18.90 Türk Lirası

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Elit kağıt havlu 43.90 Türk Lirası

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Solo 32'li tuvalet kağıdı 119.90 Türk Lirası

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Aktüel
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