Tarım Kredi Market'te Temmuz indirimleri başladı! Sayılı günler var: Onlarca ürün indirime girdi

Tarım Kredi Marketleri son haftalar da yapmış olduğu indirimli fiyatlarla vatandaştan yoğun ilgisini görüyor. Tarım kredi marketlerindeki indirim yapılan ürünler açıklandı. Güncel fiyatlar indirimle belli oldu. Detaylar haberimizde…







TARIM KREDİ'DE TEMMUZ AYI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BİR HAFTA SÜRE VERDİLER...

Tarım kredi marketleri her hafta yeni indirimler yapmaya devam ediyor. Sürekli olarak aktüel katalog çıkaran tarım kredi market ev ekonomisine uygun fiyatları ile herkes tarafından en fazla tercih edilen marketler arasına girdi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, temmuz ayında müşterilere cazip indirimler sunacak. 7 Temmuz- 13 Temmuz tarihleri arasında geçerli indirimlerle alışverişlerinizde tasarruf edin. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin temmuz ayına özel teklifler ve fırsatlar şunları içerir:

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİN TEMMUZ AYI İNDİRİMLERİ ŞU ÜRÜNLERİ KAPSAMAKTADIR:





Coca Cola: 16,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Lays Klasik: 23,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Ruffles Originals: 23,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

TK Soğuk Çay: 8,95 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

TK Süt: 4,75 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)





Bakpiliç Donuk But Pirzola: 83,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Fish Fish Donuk Temizlenmiş Hamsi: 35,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Torku Kremalı Bisküvi: 14,75 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Sütaş Meyveli Yoğurt: 19,90 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

Sütaş 500 gr Süzme Peynir: 49,95 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)

TKS Şişe Ayran: 19,25 Türk Lirası (İndirimli Fiyat)