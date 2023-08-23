Tarım Kredi Market'te zamlardan önce son çıkış! Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları düştü

Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni ayın gelmesiyle birlikte çay, şeker, et, peynir gibi ürünlerde büyük indirimler sunuyor. 18-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirimli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kooperatifler, tüketicilere cazip fırsatlar sunarak ürünleri daha uygun fiyatlarla sunuyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte çeşitli temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri görülüyor. Bu indirim kampanyası, müşterilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Tarım Kredi indirimleriyle çay, şeker, et, peynir gibi ürünlerin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanıyor. Kampanya tarihleri içinde geçerli olan bu indirimler, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılamalarına yardımcı olacak. Bu durum, alışveriş yapanların dikkatini çekiyor ve indirimli ürünlerin talebinin artmasına yol açıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sunmuş olduğu bu indirim fırsatları, tüketicilerin bütçelerini rahatlatma amacı taşıyor ve temel gıda ürünlerine daha erişilebilir hale getiriyor. Bu indirim kampanyası, müşterilere ekonomik bir avantaj sunarken aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de müşteri memnuniyetini artırma amacını yansıtıyor. İşte detaylar...





TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÜYÜK İNDİRİMLER SUNUYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri, haftanın indirimli ürünlerini ardı ardına duyurarak tüketicilerin ilgisini çekiyor. Tarım Kredi'nin açıkladığı aktüel ürünler listesi, alışveriş yapmak isteyenler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Fiyat avantajlarıyla dolu ürünler, tüketicilere uygun alışveriş yapma fırsatı sunuyor. İnsanlar, "Tarım Kredi aktüel ürünlerinde neler var?" ve "Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde?" gibi sorularla hangi ürünlerde indirim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Marketlerine yönelik indirim talimatı sonrasında market, indirim kampanyalarını hayata geçirerek tüketicilere destek sağlamaya başladı. Bu ay da devam eden indirimler, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmaya yardımcı oluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin indirimli aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi, alışveriş yaparken daha bilinçli tercihler yapmayı amaçlayan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda ekonomik açıdan da avantaj sağlıyor. Bu indirim kampanyası, tüketicilerin alışverişlerini daha hesaplı ve uygun maliyetli hale getirerek onların memnuniyetini artırıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu liste, günlük yaşamda sıkça ihtiyaç duyduğumuz birçok ürünün fiyatlarını içeriyor. Nohut, osmancık pirinç gibi temel gıda ürünlerinden, üzüm sirkesi, bardak noodle, nar ekşisi gibi diğer ürünlere kadar birçok seçenek bulunuyor. Örneğin, 1000 gram nohut 30.50 TL, 1 kilogram osmancık pirinç 33.90 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Aynı şekilde, üzüm sirkesi 2 litre için 29.90 TL, bardak noodle 60 gram için 9.90 TL olarak belirlenmiş. Ürünler arasında daha özel ürünler de mevcut; 350 ml nar ekşisi 47.90 TL, 440 gram hazır pizza 79.90 TL gibi. Ayrıca peynir çeşitleri de listede yer alıyor: tam yağlı peynir 300 gram için 29.90 TL, süzme peynir 500 gram için 52.90 TL gibi.

Diğer yandan içeceklerde de çeşitli alternatifler sunuluyor. 1.5 litre gazlı içecekler çeşitleri 24.90 TL, 1 litre şekerli veya şekersiz limonata 12.90 TL olarak listeleniyor. Çay severler de unutulmamış; demlik poşet siyah çay 109.90 TL, 1000 gram Karadeniz siyah çay 91.90 TL, organik siyah çay 74.90 TL fiyatla bulunabilir.

Ayrıca bebek ürünleri ve temizlik malzemeleri de listede yer alıyor. Ultra bebek bezi çeşitleri 199.90 TL, doğal banyo sabunu 49.90 TL, 4000 ml bulaşık deterjanı 64.90 TL gibi fiyatlarla satılıyor.

Bisküvi, sakız, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı gibi günlük ihtiyaçları da karşılayan ürünlerin fiyatları da listeye eklenmiş durumda. Bu liste, insanların alışverişlerini daha bilinçli yapmalarına yardımcı olabilir ve hangi ürünlerin hangi fiyatlarda olduğunu öğrenmek isteyenler için kullanışlı bir kaynak olabilir.