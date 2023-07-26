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Tarım Kredi'de haftanın bomba indirimi başladı! Peynir, yoğurt ve sütte zamsız fiyatlar rafta!

Yayınlanma:
Tarım Kredi'de haftanın bomba indirimi başladı! Peynir, yoğurt ve sütte zamsız fiyatlar rafta!
14 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki bu katalog, tüketicilerin bütçelerini korumalarına ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak tanıyor. Aileler, Tarım Kredi Marketleri'nin güvenilir ve ekonomik alışveriş imkanlarından faydalanarak alışveriş keyfini doyasıya yaşıyorlar. Tarım Kredi Marketleri, müşterilerine sürekli olarak yeni kampanyalar ve indirimler sunarak onların memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu sayede müşteri sadakati ve güveni kazanarak sektördeki güçlü konumunu koruyor. 14 -

Tarım Kredi Marketleri, 14 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan yeni katalogunu yayınladı. Bu market zinciri, çiftçilere ve tarımsal üreticilere tarım girdileri, yem, tohum, ilaç, gübre gibi tarımsal ürünler ve hayvan besleme ekipmanları gibi malzemeleri uygun fiyatlarla temin eden bir kooperatif ağıdır. Çiftçilerin tarımsal üretimlerinde ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca temin edebilmeleri için Türkiye genelinde birçok il ve ilçede şubeleri bulunmaktadır.  İşte detaylar...

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TARIM KREDİ MARKETTEN İNDİRİMLER

Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere yönelik hizmetlerinin yanı sıra diğer tüketicilere de hizmet vermektedir. Son katalogda taze peynir 64.50 TL, yoğurt 33.50 TL ve süt 15.25 TL olarak belirlenmiştir. Bu indirimler, ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yapmak istedikleri ve avantajlı alışveriş fırsatlarını değerlendirdikleri bu market zincirinin müşterilerine sağladığı avantajları göstermektedir. Tarım Kredi Marketleri, tarım sektörüne hizmet eden Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçasıdır ve tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne üye olduktan sonra bu marketlerden faydalanarak ihtiyaçları olan tarımsal malzemeleri kolaylıkla temin edebilirler. Bu sayede tarım sektörüne katkı sağlanırken aynı zamanda müşterilere uygun fiyatlarla ürün temin etme imkanı sunulmaktadır. Tarım Kredi Marketleri, tarım sektörü ve tüketiciler arasında köprü görevi görerek ekonomiye katkı sağlayan bir market zinciri olarak faaliyet göstermektedir. İşte ayrıntılar...

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Tarım Kredi Marketleri'nde kaçırılmayacak fırsatlar var! TK tam yağlı süt 16.25 TL, TK yarım yağlı süt 15.25 TL, TK süzme peynir 64.90 TL, TKS ayran 4.50 TL, TKS şişe ayran 19.25 TL, TKS tam yağlı yoğurt 33.50 TL, Aynes kaymak 34.90 TL, Duranlar taze peynir 64.50 TL ve Tarsüt tost peyniri 97.50 TL olarak belirlendi. Bu avantajlı fiyatlarla çiftçiler ve tüketiciler, Tarım Kredi Marketleri'nden ihtiyaçları olan süt ürünleri ve peynir çeşitlerini uygun fiyatlarla temin edebilirler. Bu fırsatları değerlendirerek bütçenizi koruyun ve lezzetli ürünlere kolaylıkla ulaşın! Tarım Kredi Marketleri, tarım sektörüne ve tüm müşterilere hizmet sunan ve ekonomiye katkı sağlayan bir market zinciri olarak hizmet veriyor. Uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerle müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Siz de Tarım Kredi Marketleri'ni ziyaret ederek bu özel indirimlerden yararlanabilir ve çeşitli süt ürünlerini ve peynirleri hesaplı bir şekilde satın alabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatları kaçırmayın!

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