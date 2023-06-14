Tarım Kredi'nin flaş indirimleri başladı! Sadece 15 gün geçerli: Bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Tarım Kredi Marketleri, tarım sektörüne hizmet veren önemli bir kuruluştur. Çiftçilere ve tarımsal üreticilere yönelik hizmetler sunan bu marketler, tarım girdileri, yem, tohum, ilaç, gübre gibi tarımsal ürünleri ve hayvan besleme ekipmanlarını uygun fiyatlarla temin etmekte ve tarımsal üretimin artmasına katkı sağlamaktadır. Ülke genelindeki birçok il ve ilçede şubeleri bulunan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerin ihtiyaç duydukları ürünlere kolayca ulaşmalarını sağlamaktadır.

1-15 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Marketleri kataloğunda, çeşitli ürünlerde avantajlı indirimler sunulmaktadır. Aileler, markette fiyat araştırması yaparak pek çok temel üründe cazip fırsatlar yakalayabilirler. Örneğin, Ayçiçek yağı 40.50 TL, un 13.95 TL ve zeytin 49.90 TL gibi uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Beypazarı maden suyu, gazlı içecekler, donuk nar suyu, çikolata çeşitleri, siyah çay, meyve nektarı, badem içi, salça, peynir, ton balığı, bisküvi, deterjan gibi birçok farklı üründe de indirimler mevcuttur.

Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu bu indirimler, çiftçiler ve tarımsal üreticiler için büyük bir fırsat oluştururken, aynı zamanda ailelerin de bütçelerine katkı sağlamaktadır. 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, tarım sektörüyle ilgilenen herkes tarafından yakından takip edilmelidir.



İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ





Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu bu indirimler, çiftçiler ve tarımsal üreticiler için büyük bir fırsat oluştururken, aynı zamanda ailelerin de bütçelerine katkı sağlamaktadır. 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, tarım sektörüyle ilgilenen herkes tarafından yakından takip edilmelidir.