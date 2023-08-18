Telefon, bilgisayar almak isteyen öğrencilere müjde! 2500 TL'sini Ziraat Bankası ödeyecek

Doların değer kaybetmesi, TL'deki vergi artışları gibi ekonomik zorluklar teknoloji ürünlerinin fiyatlarını olumsuz etkileyerek kamu maliyesini zorlayıcı bir duruma getirdi. Özellikle bilgisayarlar bu artışlardan en çok etkilenen ürünlerin başında geliyor. Öğrenciler ve öğretmenler sadece eğitim sürecinde değil, günlük yaşamlarında da bilgisayara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu zor zamanda Ziraat Bankası'ndan bir mesaj geldi. Resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Mac alışveriş kampanyası kapsamında öğretmen ve öğrenciler için 2 bin 500 TL'lik hediye çeki dağıtılacak.

Ziraat Bankası, Troy mağazalarında ve troyestore.com'da nakit kartı olan öğretmen ve öğrencilerin, 20.000TL ve üzeri Mac'ler ve 2.500TL'lik Apple aksesuarları için geçerli kupon kodu alabileceklerini duyurdu. Bu kampanya 14 Ağustos ila 10 Eylül 2023 tarihlerinin arasında geçerlidir ve sadece troyestore.com ile Troy Mağazaları için geçerlidir.





Bankkart ve Bankkart Genç'ın yanı sıra Bankkart Başak müşterileri hem kredi kartları hem de banka kartlarının özellikleri kapsamında kampanyalardan yararlanabilmektedir. Kampanya koşullarını yerine getiren her müşteri, ödeme yaptığında 2.500 TL tutarında hediye çeki alacaktır. Bu kupon Apple aksesuarlarında kullanılabilir.

Banka kartı sahipleri kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ya da SMS kanallarını kullanarak katılabilir.

Önemli Not: Ek kartlar ve aynı zamanda sanal kartlar kampanyaya dahildir ancak her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Ziraat Bankası ile Artı Bilgisayar A.Ş.'nin kampanya koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. SMS ile kampanya katılım başvurusu ücretsizdir. Katılımcılar "MAC" yazıp 4757'ye mesaj gönderdikten sonra başvuru yapabilirler. Alınan indirim kodu, SMS gönderildikten sonra bankanızın kayıtlı cep telefonuna gönderilir ve herhangi bir Troy şubesinde veya troyestore.com'da ödeme yaparken kullanılabilir.