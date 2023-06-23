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Telefon hattı Vodafone olanlara duyuruldu! 150 TL hediye verilecek: Bunu hemen yapın

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Telefon hattı Vodafone olanlara duyuruldu! 150 TL hediye verilecek: Bunu hemen yapın
Ziraat Bankası, Vodafone hat sahiplerine özel olarak bir duyuru yaparak müşterilerine bir dizi kampanya sunmaya devam ediyor. Son olarak, yeni bir kampanya duyurusu yapıldı ve bu kampanya ile Vodafone hat sahibi müşteriler 150 TL kazanma fırsatı elde edecekler. İşte kampanyanın ayrıntıları...

Banka, müşterilerine sağladığı ayrıcalıklarla öne çıkmaya devam ediyor ve Vodafone hat sahiplerine özel olarak tasarlanmış bu kampanya da bu ayrıcalıklardan biri. Kampanyaya katılan müşteriler, sadece birkaç adımda 150 liralık kazanç elde edebilecekler.

Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak Vodafone işbirliğiyle yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği kullanılarak Vodafone Her Şey Yanımda'dan yapılacak tek seferdeki 1.500 lira ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 150 lira Bankkart Lira hediye edilecektir. Kampanya, 15 Temmuz tarihine kadar geçerlidir.

KAMPANYANIN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

ziraat

Ziraat Bankası'nın Vodafone işbirliğiyle düzenlediği kampanya detayları şu şekildedir:

Vodafone Her Şey Yanımda'dan yapılan alışverişlerde geçerli.

Kampanya tarihleri: 15 Haziran - 15 Temmuz 2023.

Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile katılım sağlanabilir.

Kazanılan Bankkart Liralar, 31 Temmuz 2023'e kadar kullanılabilir.

Müşteri başına en fazla 150 TL Bankkart Lira kazanılabilir.

Bankkart POS'undan yapılan harcamalar Bankkart Lira kazandırır.

Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilir.

İptal veya iade edilen işlemlerde verilen Bankkart Liralar geri alınır.

Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerine alışverişlerinde ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz. Ziraat Bankasının başlattığı bu kampanyayı kaçırmayın!

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