Telefonunda Garanti Bankası uygulaması olanlara müjde! 1500 TL nakit para kazanabilirsiniz

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Ağustos ayına özel bir kampanya oluşturuldu. Söz konusu kampanyada ise tüm müşterilere toplam 1500 TL hediye para verileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de kredi kartını kullanma boyutu çok ciddi rakamlara ulaştı. Fiyatlar her zaman dalgalanma gösterdiği için insanlar istedikleri ürünleri daha hızlı almak adına kredi kartlarıyla taksitli ya da toplu alım yapmaktadır. Bu konuda kredi kartı kullanımı arttıkça bankalar da kredi kartı kullanıcıları için cazip seçenekler sunmaya başlıyor. Banka kartı kampanyaları artarak devam ediyor. Garanti Bankası da bu sebepten Ağustıos ayına özel bir kampanya başlattığını bildirdi.

"Garanti Bankası 1500 TL hediye kampanya detayları"





Garanti Bankası'nın birçok avantajı müşterilerin Garanti Bankası'nı tercih etmesini sağlıyor. Banka, kasada sıkışan vatandaşları reklam kampanyaları ve özel kredi teklifleriyle uyarırken, aynı zamanda bonus kampanyaları ile kredi kartı sahibi vatandaşların harcamalarını ücretsiz işlemesine olanak sağlıyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte banka Vestel'e özel bir kampanya başlattı.

Mobil bankacılık ile banka müşterisi olanlar Vestel alışveriş kredisi kullandıklarında 1500 TL bonus kazanıyorlar. Promosyon bonusu kazananlar, tüm sözleşme yerlerinde indirim seçeneklerinden yararlanabilir. Garanti BBVA Cep Şubesi işleminiz varsa görüntülü görüşme ile de banka müşterisi olabilirsiniz. Peki kampanya şartları neler?

Kampanya şartları ve süresi!

Garanti Bankası 1500 TL hediye bonus kampanya detayları belli oldu. Bu kampanya 01-Ağustos-2023 - 31-Ağustos-2023 tarihleri ​​arasında Vestel mağazalarında BBVA garantili alışveriş kredileri ile yapılan işlemlerde geçerlidir. Banka müşterisi olmayanlar, Garanti BBVA'nın mobil uygulamasını indirip, ilk kez müşteri olmak istiyorum adını kullanarak ve ilk kez Garanti BBVA işletme kredisi kullananlar, 1000 TL'lik bonusun yanı sıra 1500 TL'lik bir bonus kazanacak. Kredi kartı başvurusu yapanlara TL hediye edilecek ve Kredi Kartı başvurusu onaylanacaktır.

Kampanyadan kazanılan bonuslar, bonus kredi kartı başvurusu onaylananlar için kampanya bitiminden hemen sonra 18 Eylül 2023 tarihinde aktif sanal kredi ya da bonus kredi kartına yatırılacaktır. Bu tarihten itibaren bankadan yatırdığınız hediyelerinizi internet bankacılığı ve bonus flas aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Garanti Bankası destekli bu kampanyadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar bonus kredi kartı oluşturulması ve 14 Eylül 2023 tarihine kadar ilk alışverişin yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra mevcut olanlar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kampanyaya dahil olmayan Bonus Flex, Commercial Card, Bonus Young ve Money Card sahiplerinin bonusu almaları zorunludur.