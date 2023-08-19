Telefonundan SMS gönderene 1000 TL indirim fırsatı! Cebinde Ziraat Bankası kartı olan yaşadı

Banka kartı kullanıcılarının dikkatine! Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel tatil masraflarında 1.000 TL'ye varan indirim sunan bir kampanya başlattı. Tatil düşünen müşterilere özel olarak duyurulan bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için başvuru koşulları ve başvuru yöntemi haberde detaylı bir şekilde açıklanıyor. İşte detaylar...





ZİRAAT BANKASI BANKKART SAHİPLERİ İÇİN TATİL MASRAFI FIRSATI

Ziraat Bankası, 31 Ağustos'a kadar sürecek yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile tatil harcamalarını 1.000 TL'ye kadar indirimle avantajlı hale getirme fırsatı sunuyor. Ancak bu fırsat sadece Bankkart sahibi müşterilere yönelik olarak geçerli. İşte diğer ayrıntılar...





Ziraat Bankası, tatil yapmanın giderek lüks ve konfor harcamalarıyla sıkıntılı hale geldiği bir dönemde bu kampanyayı başlatarak vatandaşlarına bir nefes aldırmayı amaçlıyor. Özellikle asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda olan kişiler için bu 1.000 TL hediye kampanyası büyük bir destek niteliği taşıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin tek gereken şart, belirtilen şartları karşılamak.

Ziraat Bankası'nın Bankkart sahipleri için düzenlediği kampanyada, Tatil Sepeti adlı internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde büyük indirimler söz konusu. 10.000 TL ile 20.000 TL arasında olan alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Eğer alışveriş tutarı 20.000 TL'nin üzerine çıkarsa, hesabınıza 1.000 TL banka lira yatırılacak. Bu sayede tatil masraflarınızı önemli ölçüde azaltma şansına sahip olacaksınız.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın 31 Ağustos'a kadar geçerli kampanyası sayesinde Bankkart sahipleri tatil harcamalarında büyük avantajlar elde edebilirler. Tatil Sepeti üzerinden yapılacak alışverişlerde kazanılacak olan Bankkart Lira, tatil bütçesine ciddi bir katkı sağlayabilir. Bu kampanya, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için önemli bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası'nın 1.000 TL kazandıran tatil kampanyası 31 Ağustos'ta sona eriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Bankkart Mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruyu hızlıca gerçekleştirmek için kayıtlı cep telefonu numarasıyla "TATİLSEPETİ" yazarak 4757'ye SMS göndermek yeterli.

Kazanılan Bankkart Liraları, kampanya dönemi sonrasında 7 Eylül'de hesaplara yüklenecek. 500 TL ile 1.000 TL arasında değişen Bankkart Liralarını kullanmayanlar, 7 Ekim'de hesaplarından geri alınacak. Bu kampanya ile tatil harcamalarını avantajlı hale getirme fırsatını değerlendirmek isteyenler için başvuru ve kazanım tarihleri oldukça önemlidir.