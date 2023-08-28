Temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim! Bu fiyatları görenler marketin kapısında sıra olacak! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay...

Ekonomik fiyatlar vatandaşların ilgisini çekerken Ağustos ayında kaçırılmayacak indirimler geldi. Hem cebinizi hem de mutfağınız için gzel fırsatların değerlendirme zamanı geldi. İşte Tarım Kredi Market'in dopdolu indirim şimdi raflarda.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ



