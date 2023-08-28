  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim! Bu fiyatları görenler marketin kapısında sıra olacak! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay...

Temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim! Bu fiyatları görenler marketin kapısında sıra olacak! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay...

Yayınlanma:
Temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim! Bu fiyatları görenler marketin kapısında sıra olacak! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay...
Uygun fiyatlı alışveriş yapmayı sevenlere müjdeli haber geldi. Mutfağın olmazsa olmaz ürünlerinde indirim yapıldığı duyuruldu. Tarım Kredi Marketlerinde çay, toz şeker, ayçiçek yağı...

Ekonomik fiyatlar vatandaşların ilgisini çekerken Ağustos ayında kaçırılmayacak indirimler geldi. Hem cebinizi hem de mutfağınız için gzel fırsatların değerlendirme zamanı geldi. İşte Tarım Kredi Market'in dopdolu indirim şimdi raflarda.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ

tarım kredi

Aktüel
3 gün içinde başvurana 2500 TL nakit para! Ziraat Bankası müşterilerine tek şart var
3 gün içinde başvurana 2500 TL nakit para! Ziraat Bankası müşterilerine tek şart var
Bu indirimi kaçıran bin pişman! A101'de pirinç, sucuk, çamaşır suyu dip fiyata satışta
Bu indirimi kaçıran bin pişman! A101'de pirinç, sucuk, çamaşır suyu dip fiyata satışta
Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok
Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok
Ucuz telefonun adresi ŞOK oldu! 2.359 TL'ye akıllı telefon satışı başlıyor: Şimdiden ayırtın
Ucuz telefonun adresi ŞOK oldu! 2.359 TL'ye akıllı telefon satışı başlıyor: Şimdiden ayırtın
Poşetini alan A101'e koşacak! 2 litresi 90 TL'den 48,90 TL'ye düştü!
Poşetini alan A101'e koşacak! 2 litresi 90 TL'den 48,90 TL'ye düştü!
Yeni telefon hayali kuranlar A101'e koşacak! 128 GB akıllı telefon 3.199 TL'ye düştü
Yeni telefon hayali kuranlar A101'e koşacak! 128 GB akıllı telefon 3.199 TL'ye düştü
Tarım Kredi Market'te zamlardan önce son çıkış! Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları düştü
Tarım Kredi Market'te zamlardan önce son çıkış! Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları düştü