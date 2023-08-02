Temizlik hastaları bu indirimi kaçırmasın! 11 TL'ye çamaşır suyu, 12,5 TL'ye bulaşık deterjanı: Poşetini alan koşacak

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, ağustos ayında da indirimli satışlarıyla müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 4 Ağustos Cuma günü, Bingo toz deterjan 165 TL, Omo makine temizleyici 38,50 TL ve çamaşır suyu 11,25 TL'ye düşecek. Bu indirimlerle evlerin temizlik ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla karşılanacak.



BİM'in indirimli ürünler sadece temizlik kategorisinde sınırlı kalmıyor. Duş jeli, ağız bakım suyu, streç film, vücut losyonu gibi birçok ürün de indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.

8 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak indirimlerle müşteriler, ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılayabilecekler. BİM'in uygun fiyat politikası, tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor ve market alışverişlerinde önemli bir tercih sebebi haline geliyor.

8 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU









Tüketiciler, BİM'in sunduğu avantajlı fiyatlarla kaliteli ürünlere kolayca ulaşabilecek ve bütçelerini daha verimli yönetebilecekler. Bu indirim fırsatlarıyla BİM, müşterilerine ekonomik alışveriş deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.