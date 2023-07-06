TMO ürünleri büyük indirime girdi! Ayçiçek yağından bakliyata flaş indirimler bugün başladı
Son dönemde yüksek oranlarda zam gören temel ihtiyaç ürünleri, tüketicilerin sınırlı bir bütçeyle geçimlerini sağlamalarını zorlaştırdı. Gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün yüksek oranlı zamı, tüketicilerin aylık gelirlerine göre bile temel ihtiyaçlarını karşılamasını engelledi. Bu nedenle, uygun fiyatlarla alışveriş yapabilme imkanı arayan tüketicilere PTT AVM'den müjdeli bir haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunan PTT AVM, güncel ürün fiyatlarını tüketicilerle paylaştı.
İşte PTT AVM'nin indirimli fiyatlarla sunulan TMO ürünleri:
TMO Ayçiçek Yağı:
4x 5 L: 540 TL
2x 5 L: 270 TL
5 L: 135 TL
Diğer indirimli TMO ürünleri:
TK Kırmızı Mercimek (kg): 72 TL
Kavrulmuş Fındık İçi (500 g): 65 TL
TK Barbunya (kg): 37 TL
TK Pilavlık Bulgur (kg): 19 TL
TK Pirinç (kg): 39 TL
TK Yeşil Mercimek (kg): 37 TL
TK Kuru Fasulye (kg): 42 TL
Süzme Çiçek Balı: 99 TL
TK Zeytinyağı (5 Lt): 509 TL
Kaju Kavrulmuş: 191 TL
Siirt Fıstığı: 254 TL
Torku Toz Şeker (5 Kg): 186 TL
Çaykur Tiryaki (5 Kg): 544 TL
PTT AVM, bu indirimli fiyatlarla tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.
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