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Toptan alanın parası cebinde kalacak! Bu fiyatlar sadece 10 gün geçerli

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Toptan alanın parası cebinde kalacak! Bu fiyatlar sadece 10 gün geçerli
Bizim Marketlerde şok edici fiyatlar... Cepleri rahatlatan fiyatlar sizlerle. İşte ayrıntılar...

 

Bizim Marketler, cepleri rahatlatacak bir dizi fırsatla 1-15 Ağustos tarihleri arasında aktüel kampanyasını duyurdu. Bu tarihler arasında geçerli olan yeni aktüel, müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bizim Toptan Market, indirimleriyle ve özel teklifleriyle müşterilerine değerli fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Yiyecek ve içecek gibi birçok ürünün yer aldığı yeni indirim fırsatları, 1-15 Ağustos tarihleri arasında müşterilere sunulacak. Bu dönemdeki Bizim Marketler indirimleri, alışveriş yapanları memnun edecek ve ceplerine rahatlama sağlayacak. 15 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, müşterilere cazip ve uygun fiyatlı ürünleri sunmanın yanı sıra geniş bir ürün yelpazesiyle de dikkat çekiyor. İşte detaylar...

bizim market

1 VE 15 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA AKTÜEL ÜRÜN KAMPANYASI 

Tamek Acı Tatlı Koca Ketçap 9 kg 179,90 TL, Besler Mutfak Ton Balık İri Parçalı 1705 gram 239,90 TL ve Bizim Mutfak Çorba 3 kg ürünleri %20 indirimle sunuluyor. 

Kent Boringer Çorba 3 kg çeşitlerinde %30 indirim, Lokman ürünlerinde 350 TL ve üzeri alışverişe %15 indirim sağlanıyor. Ayrica Aytaç zeytin çeşitlerinde 950 TL ve üstü alışverişe %10 indirim uygulanıyor, Az Yağlı Mis Beyaz Peynir 1.299 TL, Ömür Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 kg 269,90 TL, All Natura Patatesli Garnitür 2.5 kg 89,90 TL, Muti Taze Fasulye 2.5 kg 119,90 TL, Vanesa Kağıt Havlu 98,80 TL, Komili Limon Kolonyası 5L 199 TL, Peros Jel Bulaşık Deterjanı 9 kg 274,95 TL ve Oxy Bulaşık Deterjanı 20 kg 279,95 TL fiyatlarla sunulmaktadır.

Aktüel
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