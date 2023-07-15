Torbasını alan bu Cuma BİM'e akın edecek! Ev tekstili ürünlerinde büyük indirim başlıyor

Ankastre takımı, buzdolabı, cep telefonu, elektrikli bisiklet, robot süpürge, çerezlik seti, dondurma kaşığı ve daha birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini aldı. 14 Temmuz itibariyle BİM'de raflarda yerini alacak. BİM indirimli ürünlerin listesi haberimizde.

14 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı 2.899 TL

Casper VIA M30 Cep Telefonu 3.499 TL

Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL

Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro 11.999 TL

Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro 15.999 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL

Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11.999 TL

Dijitsu 65" Uhd Android Led Tv 9.999 TL

Dijitsu 58 İnç Uhd Android Led Tv 7.999 TL

Dantelli Runner 69 TL

Xiaomi Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 11.499 TL

Sunny Çay Makinesi 429 TL

Nautica Termos 399 TL

Stanley Outdoor Termos 1 Litre 729 TL

Çelik Termos 239 TL

Polosmart Akıllı Saat 179 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL

House Pratik Kapı Altı Alarmı 59 TL

Benante Çerezlik Seti 119 TL

Glass in Love Borosilikat Kupa 300 ml 29,50 TL

Standlı Servis Seti 99 TL





Benante Dondurma Kaşığı 45 TL

Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 129 TL

Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1800 cc 6,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 6,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Tekli 1,25 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 34,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 43,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 59 TL

Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

Rakle Renkli Su Bardağı 2'li 49 TL

Rakle Renkli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 69 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 4 Litre 139 TL

Colorina Şemsiye İki Katlı Kurabiyelik 69 TL

Desenli Badya 19,50 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 19,50 TL

Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 29,50 TL

Çikolata Kalıbı 16'lı 29,50 TL

Çilek Organizer 19,50 TL

Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL

Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 24,50 TL

Et Bıçağı 19,50 TL

Meyve Bıçağı 27,50 TL

Akınalbella Kadın Yüksek Taban Terlik 77,50 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 129 TL

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 125 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 129 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf 149 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 59,50 TL

Waterjet Plaj Çantası 39,50 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL

Casilli Kadın Şortlu Takım 95 TL

Kadın Askılı Elbise 59 TL

Kadın Kimono 99 TL

Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

MGS Karma Oyuncaklar 57,50 TL

Oyuncak Traktör 69 TL

MGS Oyuncak Motosiklet 59 TL

Büyük Teker Dinozor Araba 89 TL

Gokidy Oyuncak Deniz Canlıları 69 TL

MGS Luna Havuz Seti Oyuncak 159 TL

MGS Oyuncak İş Araçları 59 TL

MGS Oyuncak Gemi 67,50 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 19,50 TL

Eolo Zihinsel Gelişim Etkinlik Kitapları 17,50 TL

Mancınık Uçurtma 39,50 TL