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Tuvalet kağıdı 27,50 TL, kağıt havlu 22 TL! BİM temizlik ürünlerinde indirim füzesini uçurdu

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Tuvalet kağıdı 27,50 TL, kağıt havlu 22 TL! BİM temizlik ürünlerinde indirim füzesini uçurdu
BİM'in yeni kataloğu yayınlandı! 22 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak ürünler arasında patates cipsi çeşitleri frambuaz aromalı gazoz ve portakal aromalı gazlı içecek ve birçok fırsat yer alıyor. İşte 22 Ağustos BİM Aktüel kataloğu...

BİM, 22 Ağustos tarihinden itibaren sunacağı yeni ürünleri içeren kataloğunu yayınladı. Bu son katalogda, damakları şenlendirecek çeşitli ürünlerin yer aldığı görülüyor. Patates cipsi sevenler için tırtıklı patates cipsi, yoğurtlu ve mevsim yeşillikli patates cipsi, ayrıca ketçap aromalı patates cipsi gibi çeşitler sunulacak.

İçecek kategorisinde de ilginç seçenekler mevcut. Frambuaz aromalı gazoz ve portakal aromalı gazlı içecek, serinletici ve lezzetli birer alternatif olarak dikkat çekiyor. 

BİM'in indirimli ürünleri her daim büyük ilgi görüyor. 22 Ağustos itibariyle mağazalarda bulunacak olan bu yeni ürünlerin fiyatları da oldukça cazip görünüyor. 

22 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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Tüketiciler, BİM'in bu taze ürünleriyle hem damaklarını şımartma fırsatı bulacaklar hem de ekonomik alışveriş keyfini yaşayabilecekler. 22 Ağustos'un yaklaşmasıyla birlikte, merakla beklenen bu ürünlerin raflarda yerini almasıyla alışveriş tutkunları bir kez daha BİM mağazalarına akın etmeye hazırlanıyor.

Aktüel
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