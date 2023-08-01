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Tuvalet kağıdı bitene stoklamalık fırsat! Solo 32'li tuvalet kağıdı yok fiyatına satılacak!

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Tuvalet kağıdı bitene stoklamalık fırsat! Solo 32'li tuvalet kağıdı yok fiyatına satılacak!
Tarım Kredi marketleri uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı satmaktadır. 32 rulo tuvalet kağıdı inanılmaz oranda düştü. İndirimin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl yıl tuvalet kağıdı fiyatı günlük ihtiyaçlar listesinde olan en pahalı kalemlerden biri olarak ortaya çıkmıştı ve tuvalet kağıdı fiyatındaki ani artış birçok kişinin tepkisine yol açtı.

Tuvalet kağıdı fiyatları yükselirken, tarım kredi birlikleri süpermarketleri tuvalet kağıdı fiyatında indirim talep etti ve tuvalet kağıdı fiyatında indirim açıkladı.

"Solo Tuvalet Kağıdı 32'li Paket uygun fiyata",

Tarım Kredi marketleri Solo 32'li tuvalet kağıdı

Tarım Kredi Market zinciri, tuvalet kağıdına yapılan zam sonrası 32'li solo tuvalet kağıdı perakende satış fiyatında değişikliğe gitti ve yeni fiyatını 119,90 TL şeklinde belirledi. İnsanlar indirimli tuvalet kağıtlarını görünce tarım kredi marketlerine akın etti.

Tarım Kredi market zincirinde tuvalet kağıdı indirim kampanyası 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz'a kadar müşteriler, 32 adet solo tuvalet kağıdını Tarım Kredi marketten 119,90 TL'ye satın alabiliyor.

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