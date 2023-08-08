Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! Zamdan önce son indirim: 40'lısı bu fiyata bulunmaz

Son dönemlerde fiyatı giderek artan tuvalet kağıtları vatandaşı isyan ettiriyor! Bu market zamlara inat büyük bir indirim başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ BAŞLADI

Uzun zamandır günden güne fiyatı artan tuvalet kağıdı fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Yapılan zamlara inat Tarım Kredi Marketlerde büyük tuvalet kağıdı indirimi başladı.





Tarım Kredi Marketlerde 17 Ağustos tarihine kadar Familia marka 40'lı tuvalet kağıdı büyük indirime girdi. Familia marka 40'lı tuvalet kağıdı fiyatları 17 Ağustos tarihine kadar 159.90 TL'ye düştü. Kampanyadan faydalanmak için elinizi çabuk tutun! Kampanyayla birlikte tuvalet kağıdının tanesi sadece 4 TL'ye geliyor!