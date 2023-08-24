Ucuz telefonun adresi ŞOK oldu! 2.359 TL'ye akıllı telefon satışı başlıyor: Şimdiden ayırtın

23 Ağustos 2023 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu, ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Bu katalogda, bulaşık makinesi tableti, çamaşır deterjanı ve diş macunu gibi ürünlerde indirimler yer alıyor. ŞOK market, ağustos ayının son günlerine kadar geçerli olan bu kampanya ile müşterilerine kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Katalogda yer alan ürünler ve fiyatlar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor, böylece alışveriş yaparken bütçenizi daha iyi yönetme fırsatı sunuluyor. ŞOK, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, günlük yaşamın gereksinimlerini karşılamak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayın son günlerine kadar geçerli olan bu özel indirimler, ev ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. İşte detaylar...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ YENİ FİYAT LİSTESİ

23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak ŞOK kataloğu, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bulaşık deterjanı, soğuk çay, pizza, dondurma, bisküvi, peynir, sucuk, kahve, piliç burger, bulaşık makinesi tableti, diş macunu, şampuan, diş fırçası, buzdolabı, kulaklık, scooter, yağsız fritöz ve cep telefonu gibi çeşitli ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK, müşterilerine günlük yaşamın gereksinimlerini uygun fiyatlarla sunarak bütçeyi rahatlatmayı hedefliyor. Bu katalog, alışveriş yaparken ihtiyaç duyulan ürünlere ekonomik fiyatlarla sahip olma fırsatını sunuyor. Hem ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler hem de farklı ürünleri uygun fiyatlarla edinmek isteyenler için çeşitli alternatifler sunuluyor. Bu fırsatlar, günlük hayatta gereksinim duyulan ürünleri bütçeye dost fiyatlarla elde etmek isteyenler için oldukça çekici bir seçenek sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





ŞOK marketin 23 Ağustos itibariyle sunacağı indirimli ürünler ve fiyatları aşağıda sıralanmıştır:

Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü: 3.099 TL

Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge: 7.199 TL

Onemoon Airfryer Yağsız Fritöz: 1.459 TL

Reeder S19 Max Pro 128 GB Cep Telefonu: 3.389 TL

Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter: 11.379 TL

Reeder S19 Max 32 GB / 2 Dual New Edition Cep Telefonu: 2.359 TL

Omix Mixpods Pro X2101 BT Kulaklık: 719 TL

Tecno Pova 4 128 GB / 8 Dual Uranolith Cep Telefonu: 6.889 TL

Altus AL 370 Buzdolabı: 12.499 TL

Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu: 6.599 TL

Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül: 399 TL

Bu ürünler, çeşitli ihtiyaçları karşılayan farklı kategorilerde yer alıyor. Örneğin, mutfakta kullanılabilecek yağsız hava fritözü ve farklı kapasitelerde cep telefonları gibi teknolojik ürünler bulunuyor. Ayrıca, akıllı robot süpürge, elektrikli scooter ve kulaklık gibi ürünler de listede yer alıyor. Buzdolabı ve derin dondurucu gibi ev aletleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor. Bu indirimler, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak farklı ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlıyor.

ŞOK market, her ihtiyaca ve bütçeye uygun seçenekleri sunarak müşterilerine cazip alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. İndirimli ürünlerin kataloğa eklenmesi, müşterilerin kaliteli ürünleri daha ekonomik fiyatlarla alma fırsatını elde etmelerini sağlıyor. Bu ürünler, teknoloji, ev aletleri ve kişisel kullanım gibi çeşitli alanlardaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. ŞOK market, müşteri memnuniyetini öncelikli tutarak geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor.