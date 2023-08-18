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Vakıfbank kredi kartı kullananlar hemen bunu yapsın! Anında 75 TL indirim alacaklar

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Vakıfbank kredi kartı kullananlar hemen bunu yapsın! Anında 75 TL indirim alacaklar
Son dönemlerde bankalar sık sık harcama kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Bu sefer müjde Vakıfbank'tan geldi! 75 TL indirim uygulanacak! Tüm detaylar haberimizde.

Vakıfbank kredi kartı müşterisi olanlara ayrıcalık tanımaya devam ediyor! Yeni bir indirim haberi geldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK 75 TL KAMPANYASI

Vakıfbank tarafından yapılan son haberlere göre kredi kartı ve banka kartı müşterisi olanlara özel yeni bir kampanya başlattı. Vakıfbank kampanyasına kısa mesaj yoluyla katılım sağlanabiliyor ve 75 TL harcama bonusu kartlara anında yükleniyor. Başlatılan kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. 

vakıfbank 75 tl kampanyası başladı

Kampanya kapsamında 25 TL'den başlayarak 75 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Vakıfbank harcama kampanyası kapsamında 500 TL ve üstü giyim ve kozmetik alışverişleri sonrasında 25 TL toplam 75 TL bankomat para hediye verilecek. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Giyim ve kozmetik sektörlerinde yapılan alışverişler sonrası geçerli olacak kampanyadan faydalanmak için son tarih 31 Ağustos olacak. 

Aktüel
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