Yeni telefon almak isteyenler A101'e koşsun! 2.099 TL'ye akıllı telefon satışı başladı!

A101 Marketler büyük indirimlerini vatandaşla paylaştı! Haftalık aktüel ürünler çok dikkat çekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 17 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER

Evinde elektronik eşya ihtiyacı olan bütün müşteriler A101 Marketlerin kapısında kuyruk olacak. A101 17 Ağustos tarihli aktüel ürünler listesini müşterileriyle paylaştı. 17 Ağustos tarihinde A101 Marketlerde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.499 lira

-Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.999 lira

-Onvo 43" Full HD Webos Smart Led 6.299 lira

-GoSmart Bluetooth Kulaklık 169 lira

-Işıklı Bluetooth Hoparlör 129 lira

-Lenovo HF 130 Kulaklık 69,95 lira

-Hikvision 16 GB USB Bellek 59,95 lira

-Hikvision 32 GB USB Bellek 79,95 lira

-Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2.099 lira

-SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 11.499 lira

-SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 lira

-SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 6.999 lira

-Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 lira

-Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender'ı 279 lira

-Kiwi KAF5536 Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 lira

-Simfer M3483 Midi Fırın 899 lira

-Schafer Tostkeyfi Tost Makinesi 799 lira

-Philips FC9323/05 Cyclone Süpürge 2.799 lira

-Kiwi KSI6344 Seramik Tabanlı Ütü 399 lira

-Homend Royaltea Çay Makinesi 599 lira

-Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 lira

-Luminarc Servis Tabağı 27 cm 24,90 lira

-Luminarc Yemek Tabağı 21 cm 24,90 lira

-Luminarc Tatlı Tabağı 19 cm 24,90 lira

-Luminarc Kase 14 cm 24,90 lira

-Baharatlı ve Kavanoz Çeşitleri 9,90 lira

-Kulplu Pipetli Cam Bardak 300 cc 14,90 lira

-Cam Pipet 6'lı 17,50 lira

-Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 39,90 lira

-Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 379 lira

-Hascevher Lotus Granit Tava 249 lira

-Kulplu Cam Kavanoz 3 Litre 39,90 lira

-Kulplu Cam Kavanoz 5 Litre 59,90 lira

-Ayaklı Servis Tabağı 32 cm 139 lira

-Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200 cc 109 lira

-Plastik Kapaklı Kare Borcam 1950 cc 79,90 lira

-Plastik Kapaklı Kare Borcam 1040 cc 69,90 lira

-Paşabahçe Homemade Kavanoz 500 cc 24,90 lira

-Paşabahçe Homemade Kavanoz 300 cc 19,90 lira

-2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 199 lira

-Çelik Termos 450 ml 229 lira

-Hascevher Metal Cezve 500 ml 89,90 lira

-Soyacak Çeşitleri 9,90 lira

-Saklama Kabı 1200 ml 15,90 lira

-Saklama Kabı 1750 ml 20,90 lira

-Plastik Kase ve Limonluk Çeşitleri 34,90 lira

-Kare Saklama Kabı 550 ml 10,90 lira

-Orta Boy Güveç Tenceresi 54,90 lira

-Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 59,90 lira

-Matara Shaker 740 cc 22,50 lira

-Relax Süngerli Yatak 990 lira

-Bamboo Yaylı Yatak 1.390 lira

-Bitki Toprağı 10 Litre 16,95 lira

-Orkide Saksısı 1,5 Litre 11,90 lira

-Truva Balkon Saksısı 3 Litre 14,90 lira

-Truva Balkon Saksısı 5,5 Litre 24,90 lira

-Balkon Saksısı 11 Litre 24,90 lira

-Yuvarlak Saksı 3,75 Litre 8,90 lira

-Dolu 12V Akülü Kumandalı Araba 2.999 lira

-29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.790 lira