Yeni telefon hayali kuranlar A101'e koşacak! 128 GB akıllı telefon 3.199 TL'ye düştü

A101 Yeniden Şaşırtıyor: Fiyatlar Düşüyor, Tasarruf Yükseliyor!

Türkiye genelindeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken A101, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürecek yeni bir indirim furyasına imza atıyor. Son kampanyasıyla, önemli ürünlerde sunduğu cazip fiyatlarla dikkatleri üzerine çeken A101, 24 Ağustos 2023 tarihindeki fiyat listesi ile tüm ilgiyi üzerine çekiyor.

Philips Powerbank, Yumoş Yumuşatıcı ve Tat Kırmızı Mercimek İndirimde!

A101'in yeni indirim kampanyası kapsamında, kullanıcıların beğenisine sunulan ürünler arasında en dikkat çekenler Philips Powerbank, Yumoş Yumuşatıcı ve Tat Kırmızı Mercimek. Philips Powerbank, özellikle mobil cihaz kullanıcıları için vazgeçilmez bir yardımcı olarak öne çıkıyor. Normalde 259 TL olan bu ürün, indirimle 259 TL'ye sunuluyor.

Evde temizlik ve hijyen konusunda kaliteli seçenekler sunan Yumoş Yumuşatıcı, indirim kampanyasıyla 99,90 TL'ye alıcılarını bekliyor. Ayrıca, Tat Kırmızı Mercimek de sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İndirimle birlikte bu ürün, sadece 20,90 TL'ye sahip olunabilecek.

24 Ağustos 2023 tarihli A101 fiyat listesi, alışveriş tutkunlarını bekledikleri cazip fırsatlarla buluşturuyor. Hem bireysel hem de aile ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, A101 mağazalarında avantajlı alışverişin keyfini sürüyor. A101'in sunduğu bu özel indirim kampanyasıyla, hem cebiniz hem de dolabınız kazançlı çıkacak!









A101'den Müthiş İndirim Haberi: Elektronikten Ev Ürünlerine Birçok Ürün Fiyatlarıyla Şaşırtıyor

Türkiye'nin vazgeçilmez market zinciri A101, yeni indirim kampanyası ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Elektronikten ev ürünlerine, gıda doğrayıcılardan mangal setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirim fırsatlarıyla dolup taşıyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe Fiyat Listesi

Bu kapsamda öne çıkan ürünler arasında Reeder S19 MAX4/128 GB Cep Telefonu 3.199,00 TL'ye, Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 99,90 TL'ye, Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü 4.799,00 TL'ye düşecek. Ev ihtiyaçlarına yönelik SEG Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099,00 TL'ye, SEG ST 283 Buz Dolabı 7.499,00 TL'ye, SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi 9.199,00 TL'ye indirimle sunulacak.

Ayrıca REGAL RK 900 G Dik Süpürge 799,00 TL'ye, KİWİ KMO 4243 Mikrodalga Fırın 1.599,00 TL'ye, KİWİ KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249,00 TL'ye ve KİWİ KCM 7510 Elektrikli Cezve 159,00 TL'ye düşecek.

KBS 1031 Banyo Baskülü 189,00 TL'ye, KSI6316 Seyahat Ütüsü 399,00 TL'ye, Nisanla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349,00 TL'ye, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349,00 TL'ye ve APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 59.990,00 TL'ye sunulacak.

Evde konfor ve ihtiyaçlara yönelik olarak 3'lü Koltuk 3.490,00 TL'ye, katlanır piknik masası 299,00 TL'ye ve sinek öldürücü 64,90 TL'ye düşecek.

A101, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle tüketicilerin alışveriş keyfini artırmaya devam ediyor. Bu indirim fırsatlarıyla evlerin ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla karşılanabilecek.





Kaçırılmayacak Fırsatlar A101'de Sizi Bekliyor!

A101 market zinciri, yeni indirim kampanyası ile yine tüketicileri cezbedecek birbirinden özel ürünleri cazip fiyatlarla sunuyor. Ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere birçok kategoride indirimler yapılırken, alışveriş keyfiniz daha da artacak.

Ev ve Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirimler

İhtiyaçlarınıza yönelik özel fırsatlar sunan A101, metal maşayı sadece 19,90 TL'ye, emaye mangalı 159,00 TL'ye, sinek kovucuyu 139,00 TL'ye, orta boy kafesli mangal teli 44,90 TL'ye ve ızgaralı piknik mangalı 69,90 TL'ye düşürerek soğuk kış günlerinde bile piknik keyfini yaşatıyor.

Televizyon ihtiyacınızı karşılamak isteyenler için 50" Ultra HD Android TV 9.599,00 TL'ye, 65" Ultra HD Android TV 15.999,00 TL'ye ve Onvo 55" UHD WebOS Smart LED TV 10.599,00 TL'ye sunuluyor. Ayrıca, Onvo 32" Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 3.999,00 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Müzikseverlere özel Philips Bluetooth Kulaklık 549,00 TL'ye, cep telefonunuzun şarj sorununa son vermek isteyenler için Philips Powerbank 259,00 TL'ye indirimle satışa sunuluyor.

Tüm bu fırsatlarla A101, alışveriş deneyiminizi daha ekonomik ve keyifli hale getiriyor. Kaliteli ürünler uygun fiyatlarla bir araya gelince, herkes kazanıyor!

