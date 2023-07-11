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Zamlara inat o markette indirim var! 40'lı tuvalet kağıdı dip fiyata düştü: Duyan markete koşuyor

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Zamlara inat o markette indirim var! 40'lı tuvalet kağıdı dip fiyata düştü: Duyan markete koşuyor
Tuvalet kağıdında fiyatlar düştü. Çok geçmeden alın. İşte o marketin tuvalet kağıdında yaptığı büyük indirim. Belirtilen tarihlerde stok yapmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Bir markette tuvalet kağıdında büyük bir indirim gerçekleşti. 40'lı tuvalet kağıdının satış fiyatı oldukça düştü. İndirimden faydalanmak isteyenler hızlı davranmalı. Bu indirimle ilgili detaylar merak ediliyor.

tuvalet kağıdı

TUVALET KAĞIDINDA BÜYÜK İNDİRİM

Fiyatlar haddinden fazla artıyorken sakın bu fırsatı kaçırma.  Geçtiğimiz yıl tuvalet kağıdı fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşların geçim mücadelesini daha da zorlaştırmıştı. Bu durumda, indirimli ürünlere yönelen vatandaşlar kalitesiz tuvalet kağıtlarına yönelmek zorunda kalmıştı. Ancak o market, kaliteli ve indirimli tuvalet kağıdı arayışında olan vatandaşlara büyük bir indirim fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar...

carrefour market

CarrefourSA, Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 40'lı paketi %47 indirimle sunuyor. Normalde 299,90 TL olan tuvalet kağıdı, indirimle 159,90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim, tuvalet kağıdı fiyatlarının arttığı dönemde büyük bir avantaj sağlıyor.

CarrefourSA'nın tuvalet kağıdı indirimi büyük ilgi görüyor ve hızla tükeniyor. İndirimli fiyattan faydalanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 40'lı paket, CarrefourSA mağazalarında 159,90 TL'den satışa sunuluyor.

Bu indirimli fiyat, kaliteli bir tuvalet kağıdı arayan ve bütçesini düşünen vatandaşlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor. Hem uygun fiyatlı olması hem de içerdiği aloe vera özleriyle cildi rahatlatması, Familia tuvalet kağıdını tercih etmek için bir sebep daha oluşturuyor.

CarrefourSA, indirimli tuvalet kağıdıyla müşterilerine ekonomik bir çözüm sunarken, kaliteli bir ürünü de garantiliyor. Böylece tüketiciler hem bütçelerini koruyor hem de ihtiyaçlarını kaliteli bir şekilde karşılıyorlar.

İndirimli tuvalet kağıdı fırsatını kaçırmak istemeyenler için CarrefourSA mağazaları ideal bir adres olabilir. Ancak hızlı davranmak önemli, çünkü stoklar sınırlı ve talep yoğun.

Sonuç olarak, tuvalet kağıdı fiyatlarındaki zamların ardından CarrefourSA'nın düzenlediği indirim, vatandaşlara büyük bir avantaj sunuyor. Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 40'lı paketi %47 indirimle sunulan bu fırsat, uygun fiyatı ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. İndirimden yararlanmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor, çünkü stoklar sınırlı.

Aktüel
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