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Zamlardan bunalan sürücülere hızır gibi yetişti! Bunu yapanlar 100 TL'lik bedava yakıt alacak

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Zamlardan bunalan sürücülere hızır gibi yetişti! Bunu yapanlar 100 TL'lik bedava yakıt alacak
Artan akaryakıt fiyatları, Rus-Ukrayna savaşının etkisiyle birleştiğinde, Türkiye'deki araç sahiplerinin mali durumunu zorlamaya devam ediyor. Kader bu kez arabası olanların yüzüne güldü. Bunu yapanlar, araçlarının depolarına bedava 100 TL yakıt yükleyecek.

Rus-Ukrayna savaşının etkisi akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olurken bu durumdan en çok araç sahipleri etkilenmektedir. Türkiye'deki araç sahiplerinin mali durumunu zorlamaya devam eden bu duruma ek olarak KDV'nin daha da artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatı 36 TL'yi aşarak bütçenin sıkılaşmasına neden oldu. Ancak Akbank'ın özel kampanyası araç sahiplerini oldukça sevindirdi. BP istasyonları ile ortaklaşa yürütülen bu kampanya, akaryakıtta tasarruf etmek isteyenlere yöneliktir. Akbank, müşterilerine özel hazırladığı akaryakıt kampanyası ile BP istasyonlarından alınacak ücretlerde keyifli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.

"BP İstasyonları İle İşbirliği"

Axess kart BP akaryakıt kampanyası

Axess kart sahipleri, Akbank tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında BP istasyonlarında akaryakıt harcayarak nakit puan kazanabilecek. Kampanya detaylarına göre 15 Ağustos'a kadar farklı günlerde ve tek seferlik yapılan 400 TL'lik dördüncü akaryakıt harcamasına 100 TL nakit hediye verilecek.

"Kolay Başvuru İmkanı"

Kampanyaya katılmak isteyenlere Akbank, büyük kolaylıklar sasğlamaktadır. Akaryakıt kampanyasına katılım göstermek için Juzdan uygulamasından ya da bankanın SMS kanalı üzerinden üye olabilecekler. SMS ile katılmak isteyen müşteriler bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarasından "bp" yazıp 4566'ya SMS göndererek kampanyaya katılabilecekler.

Akaryakıt kampanyası araç sahiplerine yönelik olumlu bir hamle gibi görünüyor. Bu tarz düzenlenen kampanyalar, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan insanları desteklemek ve bütçeleri azaltmak için etkili çözümler sunmak için gerekli olduğu savunulmaktadır.

Aktüel
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