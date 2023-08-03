Zamlı fiyatlara bedava alışveriş kıyağı! Telefonundan tek SMS gönderen 200 TL'lik bedava alışveriş yapacak

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak başlatılan kampanya yüzleri biraz olsun güldürecek. Market alışverişlerinde toplamda 200 TL'ye varan hediye para kazanma fırsatı doğdu. Kimin nasıl ve nereden yararlanabileceği dair detaylar belli oldu. İşte tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından olan Ziraat Bankası'ndan müşterilerine farklı avantajlar sunuluyor. Milyonlarca kişinin kullandığı bu kart ile aylık 5.000 TL'ye kadar para kazanma imkanı verildi. Birçok vatandaş bu kampanyadan nasıl yararlanacağını bilmediğinden araştırmalara başladı.





200 TL HEDİYE PARA KAZANMA

Ziraat Bankası'nın duyurduğu yeni kampanyayla beraber market alışverişlerinde 200 TL'ye kadar puan kazanılabiliyor. Bankkartı olan vatandaşlar anlaşmalı olunan market, bakkal, kasap ve manavlarda 500 TL ve üzeri alışverişe 40 TL hediye puan kazanırken toplamda 200 TL kazanma hakkı verildi.

Mobil uygulama üzerinden, resmi internet sayfasından ya da kısa mesaj yöntemiyle başvuruda bulunabilirsiniz. MARKET200 yazıp 4757 numarasına SMS gönderilir.