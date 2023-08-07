Zeytin 24 TL, 4'lü süt 68 TL! İndirimi duyan işi gücü bırakıp o markete akın ediyor

ŞOK marketlerinde devam eden indirimli ürün kampanyasıyla birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, Vestel sirkeli temizleyici 21,95 TL'ye, outdoor halı 169 TL'ye ve kırmızı mercimek 20,95 TL'ye düşmüş durumda.

Bu kampanya sayesinde müşteriler, Vestel sirkeli temizleyici ile evlerini temizlemeyi daha kolay ve uygun fiyatlı bir şekilde yapabilecekler. Ayrıca, outdoor halı ve kırmızı mercimek gibi ürünler de indirimli fiyatlarıyla alışveriş keyfini artıracak. İşte detaylar...





ŞOK MARKETİN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ SEVİNDİRDİ

ŞOK marketlerinin indirimli fiyat listesi, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve bu fırsatlardan yararlanmak için 8 Ağustos tarihine kadar zamanları bulunuyor.

Müşteriler, bu kampanya döneminde ŞOK mağazalarına akın ederek ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilirler. Indirimli fiyatlar ve geniş ürün çeşitliliği sayesinde ŞOK marketlerinin bu kampanyası, tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanacaktır.

ŞOK Market, yeni indirimli kampanyasıyla birçok ürünü uygun fiyatlarla müşterilere sunuyor. 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, kesme makinesinden darbeli matkaba, terlikten pijama takımına kadar çeşitli ürünlerde indirimler bulunuyor.

Müşteriler, bu kampanya döneminde kesme makinesi, darbeli matkap gibi el aletlerini daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Ayrıca, terlik ve pijama takımı gibi günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde de indirimler mevcut.

ŞOK Market, indirimli aktüel kataloğuyla müşterilerin ilgisini çekiyor ve alışveriş keyfini artırıyor. Bu kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesiyle uygun fiyatlar sunarak alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Tüketiciler, ŞOK Market'in 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu indirimli kampanyasından yararlanmak için mağazalara uğrayabilir ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha ekonomik fiyatlarla temin edebilirler. Detaylar indirimli aktüel kataloğunda yer alıyor ve müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

JCB markalı birçok ürün ŞOK Market'te büyük indirimlerle satışa sunuldu. Avuç taşlama, SDS Plus kırıcı-delici, sunta kesme makinesi gibi JCB ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu. JCB'nin farklı akülü avuç taşlama ve kırıcı-delici modelleri de cazip fiyatlarla alıcıları bekliyor.

Ayrıca, JCB'nin farklı akülü matkap ve darbeli matkapları da indirimli fiyatlarla satışa çıktı. Lion bataryalar da müşterilere uygun fiyatlarla sunuluyor.

Bununla birlikte, JCB bez çantalı aletler ve dekupaj da indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bez çanta modelleri ve diğer aksesuarlar da alışverişte tercih sebebi olabilir.

Öte yandan, kadın terlik modelleri de indirimli fiyatlarıyla müşterilere cazip seçenekler sunuyor. Kadın, erkek ve çocuk terlikleri uygun fiyatlarla satışa çıktı.

Koza marka outdoor halılar da büyük indirimlerle alıcılarını bekliyor. Farklı boyutlarda outdoor halılar uygun fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca, kadın pijama takımı, şort, atlet ve dantelli iç çamaşırları da indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Çeşitli ürünler ŞOK Market'te büyük indirimlerle satışa sunuldu. Örgü bantlı kadın terlik 54,95 liraya, kadın terlik 69,95 liraya, kadın-erkek çift toka terlik 139 liraya, kız-erkek çocuk sandalet 69,95 liraya ve kız-erkek çocuk terlik 59,95 liraya düşürüldü.

Ayrıca, Koza marka 120x180 cm outdoor halı 249 liraya, 80x150 cm outdoor halı ise 169 liraya indirildi. Kadın pijama takımı 139 liraya, krinkıl kumaş kadın şort 69,95 liraya, kadın atlet 49,95 liraya ve dantelli bralet 89,95 liraya düşürülen fiyatlarıyla satışa çıktı.

Son olarak, dantelli slip de 21,95 liraya indirildi. Tüm bu ürünlerin 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan indirimli kampanya kapsamında müşterilere sunulduğu belirtiliyor. Alıcılar, ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın alma şansına sahiptir. Bu fırsatlar kaçırılmaması gereken indirimler olarak dikkat çekiyor.

JCB marka birçok ürün ŞOK Market'te büyük indirimlerle satışa sunuldu. Avuç taşlama 1799 liraya, SDS Plus kırıcı-delici 4799 liraya, sunta kesme makinesi 4699 liraya düşürüldü. JCB'nin çeşitli akülü aletleri de cazip fiyatlarla alıcıları bekliyor.

JCB 18V bez çantalı tek akülü avuç taşlama 5499 liraya, JCB 18V bez çantalı tek akülü kırıcı-delici 7999 liraya ve JCB 12V bez çantalı çift akülü matkap 3599 liraya indirildi. Ayrıca, JCB 18V bez çantalı tek akülü darbeli matkap 5499 liraya ve JCB 18V 2.0 AH Lion batarya 1499 liraya düşürüldü. JCB 18V 6.0 AH Lion batarya ise 3199 liraya indirildi.

JCB'nin dekupaj ve bez çanta modelleri de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dikdörtgen bez çanta 799 liraya, bez sırt çantası 1299 liraya ve bez çanta 499 liraya düşürüldü.

Son olarak, kadın terlik aksesuarlı modeli de 54,95 liraya indirildi. Tüm bu ürünlerin indirimli fiyatları 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında müşterilere sunuluyor. Alıcılar, ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha ekonomik fiyatlarla temin etme fırsatına sahiptir. Bu indirimlerin kaçırılmaması önemlidir.

Tüm bu ürünler 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan indirimli kampanya kapsamında müşterilere sunuluyor. İhtiyaçlarına ve zevklerine uygun ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyenler bu fırsatları kaçırmamalı.