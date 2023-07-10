Zincir marketler iPhone satışı yarışına girdi! iPhone 11'i bakın hangi fiyata satacaklar

IPhone sahibi olmak isteyen insanlar fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Zincir marketler piyasaya göre uygun fiyatlı iPhone satışı yapacak! Peki fiyatlar ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİNCİR MARKETLERDE IPHONE YARIŞI

Son dönemlerde Apple marka iPhone telefonlar günden güne zamlanmaya devam ederken zincir marketler yeni bir kampanya başlattı. A101 Marketlerde iPhone 11 64 GB ve 128 GB telefonlar piyasaya göre daha uygun fiyatlara satılacak. IPhone 1 telefonda 6.1 inç büyüklükye Liquid Retina LCD ekran ardır ve 1792x828 piksel çözünürlüğe sahiptir. Telefon ekranı True Tone ve Haptic Touch özellikleri desteklemektedir.





Telefon A13 bionic güçlü çip kullanır ve kullanıcılar enerji verimliliğinden faydalanır. Apple iPhone 11 telefonlarda 12 MP ana arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera vardır. Gece modu ve portre özelliği gibi birçok seçenek sunan telefonun ön kamerası da 12 MP çözünürlüğe sahiptir ve TrueDepth selfie kamerası ve Face ID yüz tanıma sistemi vardır. IPhone 11 telefon uzun pil ömrü sağlayan bataryayla desteklenir ve hızlı şarj özelliği vardır. Telefonun hızlı şarj adaptörü ayrı satılmaktadır. Telefon iOS işletim sistemiyle çalışır ve 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS bağlantı seçenekleri vardır. IPhone 11 telefon A101 marketlerde şu fiyatlara satışa çıkacak;

-Iphone 11 64 GB siyah 24 bin 999 TL

-Iphone 11 64 GB beyaz 24 bin 999 TL

-Iphone 11 128 GB siyah 26 bin 499 TL

-Iphone 11 128 GB 26 bin 499 TL