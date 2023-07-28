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Zincir marketten zincirleme indirim! Bu kampanyayı kaçıran pişman olacak: Bebek bezi, havlu kağıt...

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Zincir marketten zincirleme indirim! Bu kampanyayı kaçıran pişman olacak: Bebek bezi, havlu kağıt...
Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin adresi olan A101'de indirim furyası başladı. Ekonomik ve keyifli alışveriş için tercih edilen A101'in bu haftaki indirimli ürünleri yoğun ilgi gördü. İşte tuvalet kağıdından bebek bezine kadar her şey yarı fiyatına...

A101 marketlerinde her hafta müşterilerine özel indirimli ürünler raflarda yerini alırken bu defa temizlik malzemelerinden elektronik eşyalara kadar her şey var. Temel ihtiyaçlarının karşılanması için dev indirim başladı. Mağazaların yenilenen kampanyalarıyla birleşen aktüel ürünler kataloğu kısa sürede yoğun ilgi gördü. İşte A101 bu haftaki indirimli ürünleri haberimizde.

A101 AKTÜEL KATALOĞU 

a101

Aktüel
Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!
Migros'a giden sepetini ucuza dolduracak! Seçili ürünlerde yüzde 79'a varan indirim başladı!
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A101'den mutfak dolabını tıka basa dolduracak indirim! Erken giden ucuza sucuk alacak
A101 haftaya damga vuran indirimi patlattı! Salçadan tuvalet kağıdına zam değil indirim geldi!
A101 haftaya damga vuran indirimi patlattı! Salçadan tuvalet kağıdına zam değil indirim geldi!
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BİM'den efsane indirim kampanyası! 81 ilde geçerli olacak: Bu indirimin tekrarı yok
Bu fiyat şaka değil gerçek! 5 litre ayçiçek yağı o markette 1 TL: Şanslı olan kapar
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Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu