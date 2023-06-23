Ziraat Bankası bayram hediyesi dağıtıyor! 2 Temmuz'a kadar hemen başvurun: Anında ödenecek

Ziraat Bankası, müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Kurban Bayramı öncesinde başlatılan özel bir kampanya ile katılan müşterilere hediye verileceği duyuruldu. Kampanyanın 2 Temmuz tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Bu süre içinde kampanyaya katılan müşteriler, özel bir hediye kazanma fırsatına sahip olacak. Bankanın bu kampanyası, müşterilere daha fazla avantaj sunmayı hedefliyor. Katılımın son tarihi yaklaşırken, müşterilerin bu fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor. İşte detaylar...





ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE GÜZEL HABER

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda, Bankkart sahiplerine özel bir kampanyanın başlatıldığı belirtildi. Kampanyaya katılan müşterilerin, Bankkart'ıyla Bankkart anlaşmalı market, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerinde Bankkart POS'undan yapacakları 500 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplamda ise 250 TL Bankkart Lira hediye edileceği ifade edildi. Kampanyanın 21 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu ve katılımın Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya BAYRAM yazıp 4757'ye SMS gönderilerek sağlanması gerektiği belirtildi. İşte ayrıntılar...





Duyuruda, alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılımın sağlanması gerektiği vurgulanarak, Bankkart'la yapılan alışverişlerde 500 TL ve üzeri harcamalara 50 TL, toplamda ise 250 TL Bankkart Lira hediye edileceği bilgisi paylaşıldı. Bankkart işlemlerinin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart POS'undan gerçekleştirilmesi gerektiği ve sadece e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinin kampanyaya dahil olmadığı da belirtildi.

Kampanya detaylarına göre, aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilkinin kampanyaya dahil edileceği, Bankkart Liraların kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yükleneceği ve harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Kampanya kapsamında Bankkart Lira verilecek işlemlerin peşin veya taksitli yapılabilacağı, bir müşterinin en fazla 250 TL Bankkart Lira kazanabileceği, belirli Bankkart ürünlerinin kampanyaya dahil olmadığı ve katılımın sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılması gerektiği de duyuruda yer alan bilgiler arasındaydı.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim ve karta para yükleme işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı, kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liraların geri alınacağı ve müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutarın hesap özetine borç olarak yansıtılacağı da önemli detaylar arasındaydı.