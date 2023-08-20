Ziraat Bankası kartı olanlara 1000 TL nakit destek! Hemen almak için tek yapmanız gereken bu

Bankaların çok sık yaptığı alışveriş kampanyalarının yanı sıra son günlerde sürekli olarak karşımıza çıkan çeşitli işlemlere karşılık yapılan promosyon kampanyaları, vatandaşların işine gelmeye başladı. Bu kampanyalardan birini gerçekleştiren Ziraat Bankası, açıklama yaptı. Detaylar haberimizde…







BANKA KARTI OLANLAR DİKKAT! BAŞVURU SMS’İNİ GÖNDERENİN TATİL MASRAFLARI 1.000 TL UCUZLAYACAK!

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bayram masraflarını ucuzlatmak için kampanyasını duyurdu. Tatil planlayan müşterilere özel ilan edilen bu fırsattan yararlanmak isteyenler için kayıt ve sms başvuru koşulları haberin detayında.

Ziraat Bankası, 31 Ağustos'a kadar geçerli yeni kampanyasını duyurdu. 1.000 TL'ye varan indirim fırsatından yararlanarak tatil harcamalarını kazandıracak bu yeni kampanya, sadece Bankkart müşterileri için geçerlidir.

Ziraat Bankası, bankacılığın satın alma gücünün azaldığı, tatilin lüks ve kolaylık haline geldiği bir dönemde başlattığı kampanyayla insanların yüzünü güldürdü. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşların yüzünü güldüren 1.000 TL bağış kampanyasından yararlanmak isteyenlerin bir şartı yerine getirmesi gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI İLE 1.000 TL BANKKART LİRA NASIL KAZANILIR?

Ziraat Bankası müşterilerine özel başlatılan kampanya kapsamında Bankkart sahipleri bayram sepeti alışverişlerinde 1.000 TL indirim kazanacaktır. Tatil Sepeti web sitesinden yapacağınız 10.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar peşin ve taksitli alışverişlerde 500 TL Bankkart Lirası hediye edilecektir. 20.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde 1.000 TL banka lirası banka hesabına yatırılacaktır.

ZİRAAT BANKASI İLE 1.000 TL KAZANDIRAN KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası'nın 24 Temmuz'da başlayan 1.000 TL'lik Bankkart Lirası kazandıran bayram kampanyası 31 Ağustos'ta sona erecek.Kampanya döneminde sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler mesaj atabilir Bankkart Mobil uygulamasından veya Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden üye olabilirsiniz. . Hızlı ve kolay kayıt işlemi için bankada kayıtlı olan cep telefonu numarasından cep telefonunuzun mesaj bölümüne TATİLSEPETİ yazıp 4757'ye kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Kampanya dönemi boyunca kazanılan tüm Bankkart Liralar 7 Eylül tarihinde hesaba yüklenir. 500 TL ile 1.000 TL arasında değişen Bankkart Lira kazanımını kullanmayanların hesabında bulunan Bankkart Liralar 7 Ekim tarihinde hesaptan geri alınacaktır.